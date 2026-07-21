Spojené štáty sa pripravujú na ďalšie kolo uvaľovania dovozných poplatkov. Americký prezident Donald Trump plánuje už v priebehu tohto týždňa zaviesť nové clá voči desiatkam krajín sveta, keďže platnosť jeho dočasného globálneho cla vo výške 10 % čoskoro vyprší. Biely dom zároveň hľadá právne cestičky, ako dovozné sadzby v budúcnosti ešte viac zvýšiť.
Americký prezident Donald Trump sa chystá už tento týždeň zaviesť nové clá voči desiatkam krajín. Dôvodom je fakt, že platnosť jeho dočasného globálneho cla vo výške 10 % má vypršať v piatok 24. júla. V utorok 21. júla o tom informoval prestížny britský denník Financial Times.
Desať percent ako štartovacia čiara
Podľa zistení renomovaného denníka sa očakáva, že nové clá budú bezprostredne po ich zavedení na súčasnej desaťpercentnej úrovni. Trumpova administratíva však paralelne pracuje na ďalších vyšetrovaniach, ktoré by jej v blízkej budúcnosti mohli poskytnúť dostatočný právny podklad na navrhnutie výrazne vyšších sadzieb.
Súdny verdikt a zákon z roku 1974
Súčasná situácia je dôsledkom právnych sporov na najvyšších úrovniach americkej justície a legislatívy. Vývoj okolo globálnych dovozných opatrení prebiehal v posledných mesiacoch nasledovne:
- Spojené štáty (USA) s účinnosťou od 24. februára tohto roka zaviedli dodatočné clo vo výške 10 % na všetok tovar, na ktorý sa nevzťahovali špecifické výnimky,
- tento krok bol priamou reakciou na rozhodnutie Najvyššieho súdu USA, ktorý zrušil skoršie clá odôvodňované vyhlásením núdzového stavu,
- právnym základom pre dočasné clá sa stal americký obchodný zákon z roku 1974, ktorý za určitých podmienok umožňuje prezidentovi uvaliť clá na obdobie maximálne 150 dní,
- na uplatnenie ciel na dlhšie obdobie by šéf Bieleho domu nevyhnutne potreboval súhlas Kongresu USA.
Informácie o chystaných obchodných opatreniach Washingtonu sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od agentúry Reuters.