Vážna dopravná nehoda skomplikovala v utorok premávku na strednom Slovensku. Pri Krupine sa zrazil kamión s dvomi osobnými autami po tom, čo jedno z nich náhle prešlo do protismeru. Hrozivo vyzerajúca havária si vyžiadala zranenie, vodiči sa v danom úseku musia pripraviť na zdržanie a riadiť sa vyznačenými obchádzkami.
Dopravná nehoda sa odohrala v utorok 21. júla krátko predpoludním pri odbočke na Červenú Horu neďaleko mesta Krupina. Na frekventovanej ceste prvej triedy I/66 došlo k nebezpečnej zrážke ťažkého nákladného vozidla s dvomi osobnými autami. O podrobnostiach informovala banskobystrická krajská polícia.
Prechod do protismeru a zranenia
Podľa prvotných informácií z miesta činu nehodu spôsobil vodič jedného z osobných áut, pričom presné okolnosti jeho nečakaného manévru sú stále predmetom policajného vyšetrovania.
Podľa doposiaľ zistených informácií mal vodič vozidla BMW prejsť z neznámych príčin do protismeru, kde došlo k zrážke s kamiónom a následne ku kolízii s ďalším osobným autom,
priblížila polícia nebezpečnú situáciu na ceste s tým, že pri nehode sa našťastie len ľahko zranil vodič vozidla značky BMW. Dôležitým zistením priamo na mieste bolo, že vykonané dychové skúšky spoľahlivo vylúčili prítomnosť alkoholu u všetkých zúčastnených vodičov.
Dopravné obmedzenia a obchádzky
Z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody a odstraňovania jej následkov zostala cesta I/66 dočasne prejazdná len v jednom jazdnom pruhu. Podľa informácií zverejnených na oficiálnej internetovej stránke Ministerstva vnútra SR sa kolízia stala za Krupinou v smere na obec Hontianske Nemce. Pre plynulejší prejazd úsekom polícia odporúča využiť nasledujúce obchádzkové trasy:
- vodiči prichádzajúci zo Zvolena môžu úsek obísť cez obec Senohrad,
- v opačnom smere je možné pre plynulú jazdu využiť obchádzku cez obec Bzovík.
Informácie o dopravnej situácii sprostredkovala krajská polícia prostredníctvom svojej sociálnej siete a rezort vnútra na svojom informačnom portáli.