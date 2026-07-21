Automobilka Kia Slovakia rozširuje svoje výrobné portfólio v závode pri Žiline. Z liniek začali schádzať viaceré modelové novinky, ktoré spájajú moderný dizajn s pokročilými technológiami. Zákazníci sa môžu tešiť na nové verzie elektrického modelu EV2 s predĺženým dojazdom, športovo ladenú verziu EV4 GT a taktiež na produktovo vylepšený crossover XCeed.
Automobilka Kia Slovakia začala počas júna tohto roka v závode pri Žiline vyrábať viacero atraktívnych modelových noviniek. Ako verejnosť informoval hovorca automobilky Tomáš Potoček, medzi najnovšie prírastky do rodiny vozidiel patria špecifické verzie modelov Kia EV2, EV4 vo verzii GT a obľúbený produktovo vylepšený XCeed.
Rozšírená rodina modelu EV2 a športový EV4
Model Kia EV2 predstavuje vstupnú bránu do sveta elektromobility a v slovenskom závode sa úspešne vyrába už od marca tohto roka. Jeho aktuálne rozšírený rad prináša zákazníkom nasledujúce vylepšenia a novinky:
- verziu s väčšou batériou s kapacitou 61,0 kilowatthodín (kWh), ktorá umožňuje dojazd až do 453 kilometrov,
- nové štýlové verzie GT-Line a Black-Line, ktoré prinášajú výraznejší dizajn a športový charakter,
- ešte väčšiu celkovú flexibilitu pri výbere ideálnej konfigurácie vozidla.
Hovorca ďalej spresnil, že elektrický model Kia EV4 schádza z domácich liniek od augusta 2025. Jeho aktuálna vrcholná verzia GT posúva hranice elektrickej mobility výrazne smerom k športovému zážitku z jazdy. Toto vozidlo je navrhnuté špeciálne pre vodičov, ktorí preferujú dynamiku, agilitu a precíznosť. Podľa Potočeka ponúka športovo orientovaný podvozok, špecifické GT technológie a výrazný interiér so športovými sedadlami, pričom nechýba ani dedikovaný GT režim jazdy.
Vylepšený XCeed a pozícia európskeho lídra
Okrem čistých elektromobilov prichádza s novinkami aj produktovo vylepšený model Kia XCeed. Ten podľa zástupcov automobilky disponuje predovšetkým prepracovaným dizajnom, novými inteligentnými technológiami a lepšou konektivitou. V jeho bohatej výbave nechýba moderný 12,3-palcový duálny displej, rozšírené asistenčné systémy a celkovo zlepšený komfort jazdy.
Úspešné spustenie výroby týchto modelov potvrdzuje našu pripravenosť reagovať na meniace sa potreby európskych zákazníkov a zároveň posilňuje našu pozíciu ako kľúčového výrobného centra Kia v Európe. Naši zamestnanci a výrobné tímy sú pripravení dodávať produkty najvyššej kvality, ktoré reflektujú najnovšie trendy v mobilite od elektrifikácie až po digitálne inovácie,
zhodnotil význam spustených noviniek Tomáš Potoček.
Závod Kia Slovakia je jediným výrobným závodom juhokórejskej spoločnosti Kia Corporation na európskom kontinente. Tento moderný komplex bol vybudovaný v rokoch 2004 až 2006, pričom sériová výroba vozidiel a motorov sa naplno začala v decembri 2006. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva približne 3 700 pracovníkov. Informácie o výrobných novinkách priniesla tlačová agentúra TASR.