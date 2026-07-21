Kremeľ nevidí žiadnu reálnu nádej na zlepšenie dlhodobo napätých vzťahov so Spojeným kráľovstvom ani po zmene na poste britského premiéra. Nový líder Andy Burnham hneď v prvý deň vo funkcii rázne ubezpečil Kyjev o svojej neochvejnej podpore, čo v Moskve vyvolalo okamžitú kritickú reakciu.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok 21. júla verejne vyhlásil, že po nástupe nového britského premiéra Andyho Burnhama nemá Rusko najmenšiu nádej na zlepšenie vzťahov so Spojeným kráľovstvom.
Nulové nádeje Moskvy
Na novinársku otázku, či sa diplomatické vzťahy medzi Londýnom a Moskvou môžu po nástupe Burnhama do úradu predsa len zlepšiť, reagoval hovorca ruského prezidenta mimoriadne skepticky a odmietavo.
Nemáme také nádeje. Jedným z jeho prvých krokov bolo vydanie vyhlásení vyjadrujúcich podporu Ukrajine a následne jeho zámer urobiť všetko pre to, aby vojna pokračovala,
uviedol Peskov vo svojom stanovisku k prvým krokom nového predsedu britskej vlády.
Telefonát do Kyjeva a jasné záruky
Dôvodom ruského rozhorčenia je fakt, že Burnham hneď v prvý deň vo svojej funkcii telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Novému lídrovi záležalo na tom, aby Ukrajinu ihneď ubezpečil o nasledujúcich kľúčových bodoch:
- v britskej zahraničnej politike voči napadnutej krajine nenastane absolútne žiadna zmena,
- vojenská a politická podpora britskej vlády zostane naďalej neochvejná a rozhodná,
- Spojené kráľovstvo neplánuje poľaviť vo svojom postoji voči ruskej agresii.
Ešte dnes dám prezidentovi Zelenskému veľmi jasne najavo, že sa nič nemení. Budem pri ňom stáť na 100 percent,
avizoval Burnham svoj rázny postoj k podpore už tesne pred samotným diplomatickým telefonátom. Informácie o vyjadreniach oboch politikov a vývoji medzinárodných vzťahov priniesla tlačová agentúra TASR na základe pôvodnej správy od medzinárodnej agentúry AFP.