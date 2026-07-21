Obrovská tragédia poznačila podvečer na východe Slovenska, kde vyhasol mladý ľudský život. Vodič osobného auta tam na miestnej komunikácii zrazil maloleté dieťa. To utrpelo mimoriadne ťažké zranenia, ktorým napriek zúfalej snahe lekárov v nemocnici napokon podľahlo. Polícia už v prípade začala trestné stíhanie pre usmrtenie.
K mimoriadne tragickej dopravnej nehode, ktorá si vyžiadala život maloletej osoby, došlo v pondelok 20. júla v podvečerných hodinách na jednej z ulíc v meste Trebišov.
Osudná zrážka na ulici
O podrobnostiach smutnej udalosti informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová. Záchranné zložky aj vyšetrovatelia boli na miesto vyslaní bezprostredne po nahlásení kolízie.
Podľa doterajších zistení vodič, ktorý viedol osobné motorové vozidlo značky Volkswagen Sharan, z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do maloletej osoby, ktorá sa pohybovala po miestnej komunikácii,
uviedla policajná hovorkyňa k prvotným zisteniam z miesta nešťastia.
Zúfalý boj o život a testy vodiča
Zrazené dieťa utrpelo pri silnom náraze devastačné zranenia. Záchranári ho okamžite transportovali do trebišovskej nemocnice, no napriek maximálnej snahe tamojších zdravotníkov o jeho záchranu, svoj boj o život žiaľ prehralo.
Policajné hliadky po príchode na miesto nehody podrobili vodiča osobného auta sérii dôležitých úkonov, ktoré priniesli nasledujúce zistenia:
- vodič sa podrobil štandardnej dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v krvi,
- absolvoval aj orientačný test zameraný na prítomnosť omamných látok a drog v organizme,
- oba výsledky vykonaných testov boli úplne negatívne, čo vylúčilo vplyv intoxikácie.
Zabezpečenie dôkazov a vyšetrovanie
Policajti miesto tragickej dopravnej nehody dôkladne zadokumentovali a zabezpečili všetky dostupné stopy a potrebné dôkazy, ktoré pomôžu objasniť, ako k zrážke došlo.
Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Trebišove začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Vo veci naďalej prebiehajú dôležité procesné úkony,
upresnila Illésová právnu kvalifikáciu prípadu.
Presná príčina tejto smrteľnej dopravnej nehody, jej detailné okolnosti, ako aj posúdenie konkrétnej miery zavinenia jednotlivých účastníkov sú momentálne predmetom prebiehajúceho policajného vyšetrovania.