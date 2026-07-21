Pri bežných výkopových prácach na rožňavskom sídlisku Juh došlo v utorok ráno k nebezpečnému úniku plynu. Pracovníci omylom prekopali potrubie, čo si vyžiadalo okamžitý zásah hasičov a polície. Situácia sa našťastie zaobišla bez zranení a nutnosti evakuácie obyvateľov okolitých bytoviek, úrady však už v prípade začali trestné stíhanie pre ohrozenie prevádzky.
K rozsiahlemu úniku plynu v meste Rožňava došlo v utorok 21. júla ráno na ulici Edelényska na sídlisku Juh. Nebezpečná situácia vznikla v husto zastavanej lokalite priamo medzi jedným z bytových domov a garážami. Na mimoriadnu udalosť najskôr upozornil spravodajský portál noviny.sk a podrobnosti následne pre tlačovú agentúru TASR potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.
Zásah hasičov a kropenie vodou
Na miesto udalosti bolo bezprostredne po nahlásení vyslaných deväť hasičov s troma kusmi špeciálnej záchranárskej techniky. Ich hlavnou úlohou bolo v prvých momentoch zabezpečiť okolie a minimalizovať riziko možného výbuchu.
Po príchode jednotky na miesto udalosti bolo podrobným prieskumom zistené, že pri zemných prácach došlo k prekopaniu plynového potrubia. Hasiči následne kropili unikajúci plyn vodou, a to až do príchodu plynárov, ktorí úniku napokon úplne zamedzili,
priblížil hovorca košických hasičov Bálint postup pri zneškodňovaní hrozby.
Uzavretie ulice a trestné stíhanie
Na mieste krízovej udalosti aktívne zasahovali aj policajti, ktorí okamžite zamedzili vstupu nepovolaným osobám do ohrozenej lokality. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová k policajnému zásahu a vyšetrovaniu poskytla nasledujúce dôležité informácie:
- z bezpečnostných dôvodov bola úplne uzatvorená komunikácia medzi garážami a obytným domom,
- udalosť sa napokon našťastie zaobišla bez zranení a nevyžiadala si ani evakuáciu osôb,
- vyšetrovateľ už vo veci začal trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia.