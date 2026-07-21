Poľsko sa intenzívne pripravuje na nové hybridné hrozby zo strany Ruska. Podľa tamojšieho ministra obrany môže nepriateľ na provokácie voči členským štátom NATO využiť aj ukoristené ukrajinské drony. Úrady zároveň varujú pred zvýšenou aktivitou ruských prieskumných lietadiel a cielenými dezinformačnými kampaňami, ktoré majú za cieľ podkopať poľsko-ukrajinské vzťahy.
Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v utorok 21. júla po zasadnutí bezpečnostného výboru vlády uviedol, že krajina sa aktívne pripravuje na možné ruské provokácie. Ruské hybridné pôsobenie podľa ministra v súčasnosti zahŕňa rušenie signálu GPS, diverzné akcie či dronové provokácie. Upozornil na to, že Rusko môže pri týchto operáciách využiť aj pôvodne ukrajinské bezpilotné lietadlá, ktoré získalo počas prebiehajúcej vojny.
Tieto bezpilotné lietadlá môžu byť Ruskom použité provokačným spôsobom proti východnému krídlu NATO, proti pobaltským štátom, Fínsku, Rumunsku, ale aj proti Poľsku,
varoval šéf poľského rezortu obrany pred novou taktikou.
Spolupráca spojencov a ruský prieskum
Minister zdôraznil, že poľská armáda, pohraničná stráž, polícia aj spravodajské služby koordinujú svoje kroky so spojencami na východnom krídle Severoatlantickej aliancie (NATO). Všetky štáty regiónu podľa neho momentálne zvyšujú ostražitosť a pripravenosť, keďže časť dronov použitých vo vojne môže byť po zostrelení alebo zachytení opätovne nasadená nepriateľom.
Kosiniak-Kamysz pripomenul, že agresor sa dodnes neprihlásil ani k dronom, ktoré v minulom roku dopadli na poľské územie. Zároveň upozornil na fakt, že počas troch po sebe nasledujúcich dní tri lietadlá intenzívne pozorovali poľskú protivzdušnú obranu, čo považuje za prejav postupného zvyšovania eskalácie zo strany Ruskej federácie.
Analytička poľského štátneho Inštitútu medzinárodných vzťahov (PISM) Aleksandra Koziolová v tejto súvislosti priblížila, že nepriateľ môže opakovanými letmi pri poľskom pobreží sledovať viaceré kľúčové faktory a vojenské postupy:
- z ktorých letísk presne štartujú pohotovostné dvojice stíhačiek,
- aké konkrétne typy lietadiel sú nasadzované na zachytenie cieľov,
- aký je spôsob velenia a vzájomnej spolupráce so spojencami,
- koľko času reálne uplynie od objavenia lietadiel až po adekvátnu reakciu obrany.
Výmena informácií a boj s propagandou
Minister obrany zároveň potvrdil, že Poľsko si s Ukrajinou napriek aktuálnym politickým sporom naďalej priebežne vymieňa informácie o ochrane vzdušného priestoru. Dodal však, že v praxi nemusí byť vždy jednoduché jednoznačne overiť pôvod konkrétneho zachyteného dronu.
Na záver svojho vystúpenia minister varoval aj pred intenzívnymi ruskými dezinformačnými aktivitami. Tie sú primárne zamerané na podkopávanie dôvery v štátne inštitúcie a umelé zhoršovanie poľsko-ukrajinských vzťahov.
S ruskou propagandou si poradíme. Neporadíme si však, ak ju budú šíriť samotní Poliaci,
vyhlásil Kosiniak-Kamysz s dôraznou výzvou pre verejnosť, aby si dôsledne overovala zdroje svojich informácií. Komplexné informácie o zasadnutí poľského bezpečnostného výboru sprostredkovala tlačová agentúra TASR prostredníctvom svojho varšavského spravodajcu.