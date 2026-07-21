Prezident Slovenskej republiky si pripomína odkaz jednej z najvýznamnejších postáv našich dejín. Pri príležitosti 146. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika vyzdvihol jeho všestrannosť, dôležitosť vzdelania a pripravenosť národa brániť svoju slobodu. Tieto hodnoty sú podľa hlavy štátu vysoko aktuálne aj v dnešnej dobe.
Majme i dnes v úcte vzdelanosť, no buďme tiež pripravení brániť svoju slobodu. To je silný odkaz velikána, ktorý svojím obrovským významom a schopnosťami ďaleko presiahol svoju dobu i hranice Slovenska. Konštatuje to prezident SR Peter Pellegrini v utorok 21. júla pri príležitosti 146. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika.
Vzdelanie ako cesta k úspechu
Hlava štátu na sociálnej sieti pripomína, že tento významný slovenský dejateľ bol mimoriadne nadaným, všestranným a pracovitým človekom, ktorý má spoločnosti čo povedať aj v súčasnosti. Prezident vo svojom vyhlásení zdôraznil najmä nasledujúce aspekty Štefánikovho prínosu:
- jeho osobný príklad jasne potvrdzuje, že cesta k úspechu jednotlivca i celého národa vedie práve cez vzdelanie,
- vytrvalou vedeckou prácou si vydobyl rešpekt, ktorý mu následne pomáhal napĺňať odvážne politické ciele,
- v rozhodujúcej chvíli dokázal prejaviť výnimočné schopnosti a odvahu aj ako vojak na fronte.
Hrdinstvo legionárov a vznik štátu
Pellegrini vo svojom spomienkovom statuse zároveň vyzdvihol kľúčovú úlohu vojenských jednotiek, ktoré stáli za historickým zrodom spoločného štátu Čechov a Slovákov po prvej svetovej vojne.
Práve odhodlanie a hrdinstvo českých i slovenských legionárov presvedčilo svet, že vznik československého štátu má zmysel a opodstatnenie,
podotýka prezident na margo Štefánikovho neúnavného vojenského a diplomatického úsilia.