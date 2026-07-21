Generálny prokurátor Maroš Žilinka rázne zakročil voči Ministerstvu vnútra SR. Dôvodom je nečinnosť rezortu v prípadoch žiadostí párov rovnakého pohlavia, ktoré si chcú do slovenskej osobitnej matriky zapísať manželstvá uzavreté v zahraničí. Úrady podľa prokuratúry konajú pomaly, ignorujú žiadateľov a nedodržiavajú zákonné lehoty.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal v utorok 21. júla Ministerstvu vnútra (MV) SR dve oficiálne upozornenia prokurátora. Dôvodom tohto kroku je nečinnosť vo veciach žiadostí osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v susednom Rakúsku do osobitnej matriky. Príslušný odbor ministerstva tieto podnety nevybavil v stanovenej zákonnej lehote. Žilinka o postupe prokuratúry informoval verejnosť prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti.
Povinnosti rezortu a zákonné lehoty
Prokuratúra upozorňuje na to, že štátne orgány musia v takýchto prípadoch postupovať v prísnom súlade s platnou legislatívou a nesmú občanov ignorovať. V rámci správneho konania sú úrady povinné dodržiavať nasledujúce pravidlá:
- bez zbytočného odkladu rozhodnúť o prijatých žiadostiach,
- včas upovedomiť žiadateľov o prijatom opatrení,
- vykonať samotný zápis do osobitnej matriky alebo vydať oficiálne rozhodnutie o jeho odmietnutí.
Ministerstvo vnútra SR ako príslušný správny orgán je povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení, a to vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu,
konštatuje Žilinka vo svojom vyjadrení k podaným upozorneniam s tým, že odkladanie rozhodnutia je neprípustné.