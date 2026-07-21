Tragický výlet k rieke v americkom Ohiu si vyžiadal až päť ľudských životov. Štyria ľudia sa postupne utopili pri zúfalom pokuse zachrániť topiaceho sa plavca, ktorý napokon takisto zahynul. O otrasnom incidente, po ktorom zostali dve malé deti bez rodiny, informovali miestne úrady a záchranné zložky.
V americkom štáte Ohio sa podľa úradu šerifa okresu Delaware odohrala obrovská tragédia. Nešťastie sa stalo ešte v nedeľu 19. júla večer na rieke Scioto, ktorá sa nachádza približne 16 kilometrov od štátneho hlavného mesta Columbus. O detailoch smrteľného incidentu podrobne informovali úrady v pondelok 20. júla.
Osudné rozhodnutie a reťazová reakcia
Šerif Jeffrey Balzer upresnil, že najmenej sedem osôb sa vybralo na spoločný výlet k vode. Skupinu prítomnú na brehu rieky tvorili:
- dve skupiny rodičov,
- jeden ďalší dospelý človek,
- dve maloleté deti.
Jeden z dospelých sa rozhodol zaplávať si, no po chvíli sa začal topiť. Dvaja dospelí sa mu okamžite pokúsili pomôcť, no sami mali problém plávať v zradnom prúde rieky. To viedlo k tomu, že sa o záchranu pokúsili aj dvaja ďalší členovia skupiny. Napokon pod hladinou zmizlo vo vode všetkých päť dospelých ľudí.
Nie je nezvyčajné, že keď sa jeden človek topí vo vode, ostatní sa ho pokúšajú zachrániť, no pokiaľ na to nemajú potrebné zručnosti, povedie to k viacerým úmrtiam,
povedal šerif novinárom na tlačovej konferencii k hrozivej udalosti.
Záchranná akcia a osud preživších detí
Jedno zo šokovaných detí následne vybehlo na neďalekú cestu a duchaprítomne zastavilo okoloidúceho motoristu, pričom vodičovi zúfalo povedalo, že celá jeho rodina je v rieke. Záchranné zložky po prijatí hlásenia okamžite vyštartovali na miesto a spustili pátranie, ktoré však prinieslo tragické výsledky:
- záchranári v nedeľu večer našli dve ženy a vytiahli ich z vody, no krátko nato ich v nemocnici vyhlásili za mŕtve,
- telá zvyšných troch utopených mužov sa podarilo lokalizovať a vytiahnuť až nasledujúci deň,
- deti mladšie ako desať rokov úrady preventívne zverili do starostlivosti miestnemu úradu sociálnych vecí a rodiny.
O smutnom prípade za oceánom informovala tlačová agentúra TASR na základe pôvodnej správy od agentúry Reuters.