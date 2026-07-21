Krachujúca cestovná kancelária Solvex mala v zmysle platnej legislatívy riadne zabezpečené poistenie pre prípad úpadku, vďaka čomu jej klienti neprídu o svoje peniaze ani o bezpečný návrat domov. Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr ubezpečuje, že poškodení dovolenkári majú nárok na bezplatnú repatriáciu aj vrátenie financií za nečerpané služby. Situáciu už aktívne riešia poisťovne aj konkurenčné cestovky, ktoré podali pomocnú ruku.
Krachujúca cestovná kancelária Solvex podnikala na Slovensku takmer tri desaťročia v zmysle vydaného živnostenského oprávnenia. V reakcii na ohlásenú platobnú neschopnosť to uviedla Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) s tým, že spoločnosť mala zabezpečenú formu poistenia pre prípad úpadku presne v súlade s platnou legislatívou.
Záchrana klientov a poistné krytie
Ochrana klienta je zabezpečená formou poistenia pre prípad úpadku uzavretého s pobočkou poisťovne z iného členského štátu Colonnade Insurance S.A. na poistnú sumu 2,55 milióna eur. To znamená, že klienti, ktorí si zakúpili zájazd v cestovnej kancelárii Solvex, majú plný nárok na zabezpečenie bezplatnej repatriácie na Slovensko a na vrátenie peňažných prostriedkov za zaplatené, ale ešte nečerpané služby,
uviedla asociácia SACKA na margo vzniknutej krízovej situácie.
Prezidentka organizácie Ľudmila Masariková k téme dodala, že ostatné slovenské cestovné kancelárie združené v asociácii okamžite ponúkli svoju plnú súčinnosť poisťovni a pomoc pri zabezpečení repatriácie už vycestovaných klientov. Pre uplatnenie svojich zákonných nárokov musia poškodení klienti postupovať nasledovne:
- obrátiť sa priamo na poisťovňu Colonnade Insurance,
- požiadať ju o bližšie informácie o ďalších potrebných krokoch,
- riadiť sa jej pokynmi a konkrétnym postupom pri riešení odškodnenia a dopravy.
Zástupcovia SACKA zároveň informovali verejnosť, že v utorok 21. júla ráno mimoriadne zasadne prezídium a dozorná rada asociácie, ktorá sa bude tejto bezprecedentnej situácii na trhu detailne venovať.
Príčiny konca a finančné výsledky
Cestovná kancelária Solvex oficiálne vyhlásila platobnú neschopnosť v pondelok 20. júla popoludní. Dlhodobo sa špecializovala na cenovo dostupné dovolenkové zájazdy, pričom jej primárnou a najobľúbenejšou destináciou bolo najmä Bulharsko. Spoločnosť na svojej internetovej stránke uviedla, že príčinou jej existenčných problémov je predovšetkým neudržateľná kombinácia viacerých negatívnych faktorov:
- výrazný rast cien palív a služieb v cestovnom ruchu v dôsledku napätej geopolitickej situácie,
- dlhodobý silný konkurenčný tlak na udržanie nízkych predajných cien pre koncových zákazníkov,
- nečakaný úpadok jedného z mimoriadne významných zahraničných obchodných partnerov firmy.
Zaujímavosťou je fakt, že ešte za predchádzajúci rok 2025 vykázala táto spoločnosť podľa verejne dostupných dát z analytického portálu FinStat čistý zisk 16 876 eur pri celkových ročných výnosoch na úrovni 12,53 milióna eur.