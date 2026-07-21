Kuriózna, no tragická dopravná nehoda sa odohrala na Morave. Vodič osobného auta sa v skorých ranných hodinách zrazil s exotickou kengurou, ktorá mu nečakane skočila priamo do cesty. Austrálske zviera zrážku neprežilo, policajti už kontaktovali jeho majiteľa.
V moravskej obci Biskupice neďaleko mesta Prostějov sa v pondelok 20. júla skoro ráno stala mimoriadne netradičná dopravná nehoda. Osobné auto tam na ceste zrazilo kenguru.
Ranný šok pre vodiča
Policajná hovorkyňa Miluša Zajícová k prípadu uviedla, že k zrážke došlo krátko po štvrtej hodine ráno, keď vodič vo vozidle značky Suzuki prechádzal katastrom spomínanej obce v smere na Prostějov. O samotnej udalosti a jej následkoch sú známe nasledujúce fakty:
- zviera skočilo do jazdnej dráhy mimoriadne náhle a z pravej strany,
- vodič osobného auta vyviazol z hrozivo vyzerajúcej kolízie úplne bez zranení,
- policajná dychová skúška u neho spoľahlivo vylúčila požitie alkoholu pred jazdou,
- celková hmotná škoda na vozidle bola vyčíslená na 60 000 českých korún, čo je v prepočte približne 2 480 eur.
Úhyn zvieraťa a informovanie majiteľa
Tento známy vačkovec, ktorý patrí medzi najtypickejšie zvieratá ďalekej Austrálie, bohužiaľ silný náraz neprežil a na mieste nehody uhynul.
V pondelok ráno po štvrtej hodine išiel vodič vo vozidle Suzuki v katastri obce Biskupice v smere na Prostějov. Pri jazde mu náhle z pravej strany skočila do jazdnej dráhy kengura. Majiteľ tohto zvieraťa bol o udalosti bezodkladne vyrozumený,
zhrnula neštandardnú situáciu policajná hovorkyňa. Informáciu o kurióznej zrážke priniesla tlačová agentúra TASR na základe pôvodnej správy od českého spravodajského portálu Novinky.cz.