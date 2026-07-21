Presne pred 146 rokmi, 21. júla 1880, sa v Košariskách narodil Milan Rastislav Štefánik. Za necelých tridsaťdeväť rokov života stihol byť svetovým astronómom, generálom francúzskej armády aj jedným z troch mužov, ktorým vďačí za svoj vznik Česko Slovensko. Jeho príbeh sa skončil rovnako prudko, ako sa rozbehol: pádom lietadla pri návrate do vlasti.
Málokedy sa v jednom človeku stretne toľko rozdielnych životov. Štefánik bol farársky syn zo štúrovského kraja, ktorý pozoroval zatmenia Slnka na Tahiti aj v Brazílii, salónny Parížan aj vojak v zákopoch, vedec aj diplomat, ktorý presviedčal francúzskych ministrov. Pri 146. výročí jeho narodenia sa oplatí pripomenúť nielen dátumy, ale aj otázku, ktorá robí jeho odkaz živým dodnes: ako sa chlapec z malej obce pod Bradlom stal jednou z najznámejších postáv slovenských dejín?
Z Košarísk do sveta vedy
Milan Rastislav Štefánik sa narodil ako šieste z dvanástich detí evanjelického farára Pavla Štefánika a jeho manželky Albertíny. Národné povedomie a pevné mravné zásady mu vštepilo práve rodičovské prostredie. Po štúdiách na lýceách v Bratislave a v Šoproni a po maturite v Sarvaši odišiel v roku 1898 do Prahy, kde najprv začal so stavebným inžinierstvom na technickej univerzite, no čoskoro prešiel na filozofickú fakultu a venoval sa matematike a astronómii. V Prahe ho zásadne ovplyvnili prednášky profesora Tomáša Garrigua Masaryka, budúceho spojenca. Štúdiá zavŕšil v roku 1904 titulom doktora filozofie.
Odtiaľ viedla cesta do Paríža, kde sa stal asistentom astrofyzika Julesa Janssena v observatóriu v Meudone a priekopníkom nových metód výskumu Slnka. Pozorovania robil na najnehostinnejších aj najexotickejších miestach: na Mont Blancu, v Španielsku, v Turkestane, v Tichomorí aj v Brazílii. Za svoju vedeckú prácu získal cenu Francúzskej astronomickej spoločnosti aj Janssenovu cenu. V roku 1912 nadobudol francúzske občianstvo a o rok neskôr už pre Francúzsko plnil vedecko diplomatické poslania v zámorí.
Vojak a diplomat jednej myšlienky
Keď v roku 1914 vypukla prvá svetová vojna, Štefánik svoj pohodlný život vedca vymenil za uniformu. Dobrovoľne sa prihlásil do francúzskej armády a absolvoval letecký výcvik. Práve vojna z neho urobila politika: od konca roka 1915, keď v Paríži predstavil Edvardovi Benešovi svoju predstavu oslobodenia Čechov a Slovákov, sa naplno vložil do zahraničného odboja. Spolu s Masarykom a Benešom vytvorili trojicu, ktorá vo svete presadzovala myšlienku samostatného Česko Slovenska.
Štefánikovým najsilnejším nástrojom boli osobné kontakty a schopnosť otvárať dvere. Zohral kľúčovú úlohu pri organizovaní česko slovenských légií, dobrovoľníckych jednotiek bojujúcich po boku Dohody, a pri sprostredkovaní kontaktov na francúzsku vládu. Vo francúzskej armáde rýchlo postupoval a v roku 1918 bol menovaný do hodnosti brigádneho generála. Stal sa podpredsedom Československej národnej rady a prvým ministrom vojny vznikajúceho štátu. Pri zrode Česko Slovenska tak nestál len ako symbol, ale ako muž, ktorý preň reálne vyjednával, organizoval a bojoval.
Štyri kilometre od cieľa
Osud mu doprial vidieť oslobodenú vlasť len z výšky. Dňa 4. mája 1919 sa Štefánik vracal z Talianska domov lietadlom typu Caproni spolu s trojčlennou talianskou posádkou. Podľa historičky z Historickej revue SME zvolil cestu vzduchom aj preto, že nechcel prísť do vlasti cez územie, ktoré považoval za nepriateľské. Pri pristávacom manévri neďaleko letiska sa lietadlo zrútilo pri obci Ivanka pri Dunaji. Štefánik a všetci členovia posádky zahynuli na mieste. Mal 38 rokov a do splneného sna mu chýbali doslova posledné kilometre letu.
Okolo jeho smrti sa takmer okamžite vyrojili dohady. Oficiálne vyšetrovanie uzavrelo, že príčinou bola nehoda, no podrobné objasnenie sa neuskutočnilo a časť svedkov spomínala streľbu zo zeme, ktorá mala vyplynúť z omylu vojakov, presvedčených, že ide o nepriateľské maďarské lietadlo. Presné okolnosti pádu zostávajú predmetom dohadov aj po sto rokoch a odborného konsenzu, ktorý by legendy definitívne uzavrel, nie je. Práve táto nejasnosť z tragédie spravila národný mýtus.
Mohyla na Bradle a živý odkaz
Pohreb sa konal na začiatku mája 1919 a stal sa národnou udalosťou. Organizátor, architekt Dušan Jurkovič, presvedčil rodinu aj štát, že Štefánikov hrob patrí na vrch Bradlo nad rodnými Košariskami. Monumentálnu mohylu v tvare pyramídy tam podľa odborníkov z Vojenského historického ústavu dokončili v roku 1928 a miesto sa stalo cieľom národných pútí, ktoré pretrvávajú dodnes. Po Štefánikovi sú pomenované univerzity, kasárne, ulice, hvezdáreň aj bratislavský most; v roku 2004 ho prezident vymenoval do hodnosti generála in memoriam.
Prečo teda práve Štefánik vydržal v národnej pamäti tam, kde iní upadli do zabudnutia? Zrejme preto, že spájal veci, ktoré sa v našich dejinách spájajú zriedka: vedecký úspech vo svete s neochvejným vzťahom k malému národu, odvahu vojaka s citlivosťou umelca, svetovosť s vernosťou rodnému kraju pod Bradlom. Svoje krédo zhrnul do troch slov, ktoré sa dnes tešia takmer ikonickému postaveniu: veriť, milovať, pracovať. Aj po 146 rokoch od narodenia zostáva jeho životný príbeh pripomienkou, že jeden človek dokáže svojou prácou pohnúť dejinami, aj keď mu osud vymeria sotva štyri desaťročia.