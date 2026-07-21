Prvý zahraničný telefonát nového britského premiéra Andyho Burnhama smeroval do Spojených štátov. Americký prezident Donald Trump označil ich spoločný rozhovor za veľmi dobrý a avizoval skoré osobné stretnutie. Témou bol obchod, vojenská spolupráca aj plány na ťažbu ropy, a to napriek tomu, že obaja lídri si v minulosti vymieňali skôr ostré politické odkazy.
Americký prezident Donald Trump v pondelok 20. júla oznámil, že s novým britským premiérom Andym Burnhamom diskutoval o obchode, vojenskej spolupráci, rope v Severnom mori či odstraňovaní mín v Hormuzskom prielive. Šéf Bieleho domu bol podľa spravodajskej stanice Sky News vôbec prvým zahraničným lídrom, ktorému Burnham telefonoval po tom, ako sa oficiálne ujal funkcie predsedu britskej vlády.
Svoj prvý rozhovor s britským premiérom označil Trump na sociálnej sieti Truth Social za veľmi dobrý a potvrdil, že sa obaja lídri čoskoro stretnú aj osobne.
Premiéra čaká náročná úloha, ale zvládne ju a USA mu v tom, samozrejme, pomôžu,
uviedol americký prezident vo svojom vyjadrení, pričom osobitne vyzdvihol vynikajúce vzťahy medzi Washingtonom a Londýnom.
Nové plány s ropou a chvála z USA
Bývalý starosta Veľkého Manchestru Andy Burnham je lídrom vládnej Labouristickej strany oficiálne od piatka 17. júla. Britský kráľ Karol III. ho do funkcie premiéra slávnostne vymenoval v pondelok 20. júla.
Ešte v júni tohto roka Trump na otázku novinárov o Burnhamovi uviedol, že je podľa jeho informácií extrémne liberálny. Počas uplynulého víkendu však na svojej platforme nečakane vyzdvihol jeho plán urýchliť prieskum ložísk ropy a zemného plynu v oblastiach Severného mora, na ktoré už britské úrady udelili licencie.
Severné more je jedným z najväčších zdrojov kvalitnej ropy na Zemi, má pred sebou stovky rokov ťažby, jeho zásoby sú z veľkej časti ešte neobjavené a premení Spojené kráľovstvo z krajiny sužovanej chudobou na jednu z najbohatších na svete,
napísal Trump s nadšením k britským energetickým plánom.
Ostrá kritika z minulosti
Vzájomné vzťahy oboch politikov pritom v minulosti neboli ani zďaleka ideálne. Burnham šéfa Bieleho domu viackrát otvorene kritizoval, pričom jeho najvýraznejšie výhrady sa týkali najmä týchto situácií:
- ostro odsúdil Trumpovo správanie po násilnom útoku demonštrantov na americký Kapitol zo 6. januára 2021,
- počas predvolebnej kampane v júni tohto roka označil americkú politiku za nebezpečne polarizovanú a jedovatú.
Informácie o prvom diplomatickom telefonáte lídrov sprostredkovala tlačová agentúra TASR.