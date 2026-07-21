Severokórejská ministerka zahraničných vecí a jej ruský náprotivok absolvovali v Moskve ďalšie kolo strategického dialógu. Hlavnými témami rokovaní boli napĺňanie dohody o partnerstve, neochvejná podpora Pchjongjangu pre ruskú vojnu na Ukrajine a ďalšie prehlbovanie vojenskej spolupráce. Vzťahy oboch diktatúr sa utužujú v čase, keď na ruskom fronte operujú tisíce severokórejských vojakov.
Severokórejská ministerka zahraničných vecí Čche Son-hui a jej ruský náprotivok Sergej Lavrov absolvovali v pondelok 20. júla v Moskve už tretie kolo strategického dialógu. Rokovania sa podľa severokórejskej štátnej agentúry KCNA zamerali najmä na napĺňanie rozsiahlej dohody o strategickom partnerstve, ktorú obe krajiny podpísali v júni 2024.
Absolútna zhoda a vzájomná podpora
Obe strany dosiahli zhodu vo všetkých prerokovaných otázkach. Rusko vyjadrilo plnú podporu opatreniam KĽDR proti nepriateľským krokom ohrozujúcim jej postavenie, bezpečnostné záujmy a právo na rozvoj,
uviedla štátna agentúra KCNA v oficiálnom vyhlásení k výsledkom bilaterálnych rokovaní.
Severná Kórea na oplátku deklarovala svoju jednoznačnú lojalitu a podporu Rusku, pričom zdôraznila nasledujúce postoje:
- opätovne plne podporila ruskú politiku súvisiacu s prebiehajúcou vojnou na Ukrajine,
- postavila sa za tvrdenia Moskvy o ochrane suverenity a územnej celistvosti.
Ministri zahraničných vecí na stretnutí zároveň detailne rokovali o budúcich návštevách na vysokej politickej úrovni, plánoch ďalšej spolupráce a o celkovej koordinácii postojov k významným medzinárodným otázkam.
Stretnutie s Putinom a tisíce vojakov na fronte
Kremeľ prostredníctvom svojich komunikačných kanálov informoval, že ministerka Čche Son-hui sa ešte v nedeľu 19. júla stretla priamo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Zástupkyňa Pchjongjangu mu počas audiencie odovzdala osobné pozdravy od severokórejského vodcu Kim Čong-una.
Spolupráca oboch režimov má však aj reálne vojenské obrysy priamo na bojisku. Severokórejskí vojaci podľa medzinárodných odhadov aktívne pomáhali ruským silám odraziť ukrajinskú ofenzívu v ruskej Kurskej oblasti. Na základe spomínanej obrannej dohody medzi Moskvou a Pchjongjangom mala KĽDR vyslať do tejto konfliktnej oblasti približne 14 000 vojakov. Informácie o vývoji vzťahov medzi oboma krajinami sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od agentúry Reuters.