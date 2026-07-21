Kanadský premiér Mark Carney ohlásil pripravenosť zintenzívniť obchodné rokovania so Spojenými štátmi. Reaguje tak na nečakané rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý uvalil na kanadské výrobky drakonické 50-percentné clá. Kanada varuje, že jednostranné kroky predražia život najmä bežným americkým rodinám, a vyzýva na rýchle riešenie sporu.
Kanadský premiér Mark Carney v pondelok 20. júla vyhlásil, že Ottawa je plne pripravená zintenzívniť obchodné rokovania so Spojenými štátmi (USA). Reagoval tak na najnovšie rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť nové a mimoriadne vysoké 50-percentné clá na viaceré kanadské výrobky.
Kritika ciel a zoznam zasiahnutého tovaru
Ide o najnovší zo série jednostranných obchodných krokov USA,
poznamenal Carney v priamej súvislosti s Trumpovým plánom. Nové sankčné opatrenia by mali tvrdo zasiahnuť dovoz širokého spektra kanadského tovaru, medzi ktorým sa nachádzajú najmä nasledujúce položky:
- víno a mliečne výrobky,
- hokejky, bazény a nábytok,
- oblečenie či stavebný cement.
Zdražovanie pre rodiny a obavy z eskalácie
Carney vo svojom vyhlásení zároveň uviedol, že jeho vláda naďalej pevne verí v prínosy slobodného a spravodlivého obchodu, pričom nedávno podpísala viac ako 20 nových hospodárskych a bezpečnostných partnerstiev. Podľa jeho slov tento obchodný spor medzi Ottawou a Washingtonom zbytočne zvyšuje každodenné náklady pre rodiny, a to najmä priamo v Spojených štátoch. Z tohto dôvodu má kanadská strana eminentný záujem o jeho rýchle vyriešenie.
Trump podpísal sporné nariadenia o zavedení ciel v pondelok 20. júla, pričom platiť by mali začať už 19. augusta tohto roka. Washington svoj radikálny krok obhajuje tvrdením, že Kanada diskriminačne znevýhodňuje americké subjekty v kľúčových odvetviach. Ide predovšetkým o americké automobilky, producentov alkoholu a výrobcov mliečnych produktov.
Toto nečakané opatrenie okamžite vyvolalo veľké obavy z ďalšieho vyostrenia obchodného sporu medzi oboma susednými krajinami. Informácie o reakcii kanadského premiéra priniesla slovenská tlačová agentúra TASR na základe správ od svetových agentúr AP a AFP.