Spojené štáty pristupujú k radikálnemu kroku a zavádzajú mimoriadne vysoké, až 50-percentné clá na široké spektrum kanadských výrobkov. Dôvodom tohto rozhodnutia je podľa americkej administratívy nespravodlivé znevýhodňovanie amerických výrobcov áut, alkoholu a mliečnych produktov. Opatrenie môže vyvolať novú ekonomickú vojnu a rapídne prehĺbiť napätie medzi susednými štátmi.
Spojené štáty v pondelok 20. júla oficiálne oznámili zavedenie 50-percentných ciel na desiatky kanadských produktov. Podľa Washingtonu totiž Kanada dlhodobo a nespravodlivo znevýhodňuje americké automobilky, producentov alkoholu a mliečnych výrobkov. Toto razantné opatrenie má začať platiť už 19. augusta tohto roka.
Zoznam zasiahnutých tovarov a koniec dohody
Nové dovozné tarify sa podľa vyhlásenia Bieleho domu po nedávnom návrate Donalda Trumpa do úradu budú vzťahovať na rôznorodý tovar dennej aj priemyselnej spotreby. Medzi zasiahnuté produkty patria napríklad:
- víno a ďalšie vybrané nápoje,
- športové vybavenie vrátane hokejok,
- mliečne výrobky,
- bazény, nábytok, oblečenie a cement.
Na druhej strane sa clá nebudú vzťahovať na dôležité energetické produkty, ryby či kritické nerastné suroviny. Zavedené sankcie však zasiahnu aj tovary, ktoré boli v minulosti prísne chránené pred dovoznými clami v rámci Dohody medzi Spojenými štátmi, Mexikom a Kanadou (USMCA). Táto dôležitá obchodná dohoda z roku 2020 nedávno vypršala, čo okamžite otvorilo priestor na nové ekonomické reštrikcie.
Zákon z roku 1930 a dôvody administratívy
Donald Trump zavedenie týchto ciel podpísal na základe kontroverzného článku 338 amerického obchodného zákona z roku 1930. Viacerí demokratickí zákonodarcovia ešte v minulom roku navrhovali jeho úplné zrušenie. Argumentovali tým, že staré ustanovenie, ktoré umožňuje uplatniť clá vo výške až 50 percent na dovoz z určitých krajín, sa dá veľmi ľahko zneužiť na cielenú destabilizáciu ekonomiky.
Šéf Bieleho domu však obhajuje svoj krok viacerými prešľapmi zo strany severného suseda. Kanade vyčíta najmä tieto nedávne kroky:
- od apríla 2025 uplatňuje 25-percentné clo na dovoz amerických vozidiel, ktoré nespĺňajú podmienky na zvýhodnený režim podľa dohody USMCA,
- v minulom roku výrazne obmedzila nákup a predaj amerických alkoholických nápojov, čo malo byť priamou reakciou na predchádzajúce Trumpove clá a jeho vyjadrenia o možnom pripojení Kanady k USA ako 51. štátu.
Prezident zároveň požiadal svojich spolupracovníkov, aby dôkladne preskúmali možnosť zavedenia ďalších sankčných ciel voči Kanade pre rozsiahle lesné požiare, ktoré podľa jeho presvedčenia výrazne zhoršili kvalitu ovzdušia v Spojených štátoch,
približuje situáciu v Bielom dome americká administratíva.
Tieto kroky môžu vyvolať obrovskú ekonomickú neistotu, zvýšiť inflačné tlaky a ešte viac prehĺbiť diplomatické napätie medzi oboma krajinami, ktorých ekonomiky boli donedávna mimoriadne úzko prepojené. Informácie o zavedení ciel a hroziacej obchodnej vojne sprostredkovala slovenská tlačová agentúra TASR na základe správ od agentúry AP.