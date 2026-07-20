Predsedníčka Európskej komisie a nový ukrajinský premiér absolvovali prvý spoločný telefonát. Kľúčovými témami rokovania boli ďalšie reformy nevyhnutné pre vstup do Európskej únie, masívna európska podpora pri výrobe moderných vojenských dronov, ale aj príprava ukrajinskej energetickej infraštruktúry na nadchádzajúcu zimu.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v pondelok 20. júla telefonovala s novým ukrajinským premiérom Serhijom Koreckým. V príspevku na sociálnej sieti X uviedla, že Európska únia (EÚ) bude s Ukrajinou naďalej úzko spolupracovať na dôležitých reformách potrebných pre pokračovanie jej prístupového procesu. Na svojom webe o tom informoval francúzsky denník Le Monde.
Výroba dronov a ochrana energetiky pred zimou
V súvislosti so strategickým partnerstvom v oblasti výroby dronov, ktoré obe strany oficiálne oznámili v piatok 17. júla, von der Leyenová zdôraznila obrovský potenciál tejto dohody. Spolupráca podľa nej umožní využiť priemyselnú kapacitu EÚ na rýchlu výrobu najmodernejších ukrajinských obranných technológií vo veľkých objemoch.
Témou diskusie bola aj príprava vojnou zmietanej krajiny na nadchádzajúce mrazivé mesiace. Von der Leyenová s Koreckým rokovala najmä o nasledujúcich bodoch:
- dôkladných prípravách Ukrajiny na nadchádzajúcu zimu,
- zabezpečení a ochrane kritickej energetickej infraštruktúry,
- zlepšení celkového riadenia ukrajinského energetického sektora, v čom bude Únia naďalej poskytovať plnú podporu.
Nová vláda a spomienky na energetickú krízu
Týmto vyjadrením šéfka eurokomisie pripomenula mimoriadne náročnú situáciu zo zimy na prelome rokov 2025 a 2026. Rusko vtedy výrazne zintenzívnilo útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru s jasným cieľom vyvolať počas silných mrazov devastačnú humanitárnu krízu.
Serhij Koreckyj sa stal predsedom ukrajinskej vlády len prednedávnom, a to po rozsiahlej rekonštrukcii kabinetu. Túto politickú zmenu inicioval priamo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vo funkcii premiéra nahradil Juliju Svyrydenkovú, s ktorou hlava štátu ráta na inom strategickom poste. Správu o diplomatickom rokovaní sprostredkovala tlačová agentúra TASR.