Český premiér Andrej Babiš nešetrí kritikou na adresu medzinárodných aliancií zameraných na protivzdušnú obranu. Účasť v takzvanej koalícii ochotných či v novovzniknutej koalícii z Paríža považuje za zbytočnú, keďže podľa neho ide len o prázdne deklarácie, ktoré neprinášajú reálne výsledky. Namiesto papierových dohôd navrhuje vytvorenie silného európskeho projektu na výrobu vlastných systémov protivzdušnej obrany na princípe úspešného konzorcia Airbus.
Český premiér Andrej Babiš spochybnil prínos takzvanej koalície ochotných a tiež novej koalície protivzdušnej obrany, ktorá vznikla minulý týždeň v Paríži. Na otázku, či sa do nej Česká republika (ČR) nezapojí, odpovedal, že sa z nej zrejme stane len ďalšia z deklarácií, z ktorých nič nevypadne, a v takých byť zástupcovia štátu nepotrebujú. Na pondelkovej tlačovej konferencii 20. júla po rokovaní vlády však zároveň zdôraznil, že je nutné, aby Európa aktívne spolupracovala na výrobe systému podobnému americkému Patriotu.
Zlyhanie komunikácie a papierové koalície
Babiš zdôraznil, že o vzniku koalície a rokovaní jej členov sa dozvedel až po pristátí v Paríži minulý týždeň, kam prišiel práve na rokovanie koalície ochotných. Údajne mu o tom vopred nepovedali vlastní českí úradníci, hoci týmito informáciami disponovali.
12. mája tohto roka bol nejaký rozhovor o tej koalícii, kde to úradníci vyhodnotili, že to nie je dôležité a ja som o tom nebol informovaný. Dnes ráno som o tom hovoril s ministerstvom obrany a je neuveriteľné, že táto vec nikdy nebola na Bezpečnostnej rade štátu. Mimochodom, výsledok účasti ČR v koalícii ochotných je nula,
vyhlásil český premiér na margo vnútorných procesov.
Deklarácií, z ktorých napokon nikdy nič nevzniklo, je podľa slov Babiša omnoho viac. Český premiér na tlačovej konferencii kritizoval viaceré doterajšie medzinárodné iniciatívy:
- projekt European Sky Shield Initiative, ktorý v roku 2022 iniciovalo Nemecko, podľa neho nepriniesol žiadny reálny výsledok,
- novú koalíciu o ochrane proti balistickým raketám pravdepodobne čaká úplne podobný osud,
- byť v nejakej koalícii len na papieri považuje za zbytočné, pretože z toho vzniknú iba reči politikov.
Zároveň však dodal, že na podobné stretnutia naďalej chodí a predkladá na nich konkrétne návrhy.
Európsky Patriot na spôsob Airbusu
Podľa českého premiéra je absolútne nutné, aby sa Európa spoločne podieľala na výrobe protivzdušnej obrany, ktorá bude parametrami podobná americkému systému Patriot. Celé to podľa neho politicky a technologicky stojí na dohode medzi Francúzskom a Nemeckom. Takzvaným systémom Airbus myslí Babiš dohodu európskych štátov na spoločnom vývine a výrobe namiesto toho, aby takto extrémne nákladný produkt vyvíjal každý štát sám.
Európa potrebuje, aby sa Francúzsko a Nemecko dohodli na systéme Airbus. A nie že tam bude aj Ukrajina aj Veľká Británia. Británia nech sa vráti do Európskej únie. Má to byť ekonomický projekt, kde Európa bude vyrábať európske Patrioty a buď ich sama vyvinie, alebo by mala kúpiť licenciu od Spojených štátov,
načrtol svoju víziu Andrej Babiš.
Dodal, že o tomto návrhu plánuje napísať európskym lídrom list. Je totiž presvedčený, že ak sa na takomto postupe nedohodnú veľké krajiny, skončí to rovnako neslávne ako s projektom spoločnej výroby stíhačiek, ktoré chceli vyrábať Francúzsko a Nemecko, no nedokázali sa dohodnúť. Informácie z Prahy sprostredkovala tlačová agentúra TASR.