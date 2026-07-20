Americký prezident Donald Trump ostro varoval Irán po tragickom víkendovom útoku na vojenskú základňu v Jordánsku, pri ktorom prišli o život dvaja príslušníci americkej armády. Šéf Bieleho domu zároveň vyjadril pevnú podporu izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi, ktorého starosta New Yorku označil za vojnového zločinca a nevylúčil jeho prípadné zatknutie na americkej pôde.
Americký prezident Donald Trump v pondelok 20. júla varoval Irán, že za zabitie amerických vojakov zaplatí mnohonásobne viac. Vyjadril sa tak v príspevku na svojej platforme Truth Social po tom, ako pri piatkovom (17. júla) iránskom útoku na základňu v Jordánsku zahynuli dvaja príslušníci ozbrojených síl USA.
Zakaždým, keď Irán zabije amerického vojaka, zaplatí mnohonásobne vyššiu cenu! Tento pokyn dostali minister vojny Pete Hegseth, predseda Zboru náčelníkov štábov Ozbrojených síl USA Daniel Caine a všetci velitelia ozbrojených síl,
napísal Trump v reakcii na smrť vojakov.
Ústredné velenie amerických ozbrojených síl (CENTCOM) už v sobotu 18. júla spresnilo, že pri iránskom útoku na základňu v Jordánsku zahynuli dvaja americkí vojaci a ďalší je nezvestný. Ide tak o vôbec prvé obete iránskych úderov z radov armády USA od začiatku vojny na konci februára tohto roka.
Ochrana Netanjahua pred zatknutím
Trump sa vo svojich vyjadreniach zároveň rázne zastal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Uviedol, že predseda izraelskej vlády nebude počas svojho pobytu v USA za žiadnych okolností zatknutý. Netanjahu podľa amerického prezidenta bojuje proti islamskej republike, ktorá nedávno zabila 52 000 nevinných demonštrantov a uplynulých 47 rokov zabíja amerických vojakov a ďalších ľudí.
Jediní, ktorých by mali zatknúť, sú ľudia, ktorí priviedli Irán do tejto bezprecedentnej špirály smrti a ničenia, teda do problému, ktorý mali vyriešiť už pred rokmi predchádzajúci prezidenti,
tvrdí Trump vo svojom statuse.
Plány newyorského starostu a medzinárodný zatykač
Starosta New Yorku Zohran Mamdani počas uplynulého víkendu v podcaste denníka New York Times povedal, že verí, že Netanjahu, ktorý podľa očakávaní v septembri pricestuje do tohto amerického mesta na zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN), patrí pred medzinárodný tribunál. Odkázal pritom na zatykač, ktorý na premiéra židovského štátu v novembri 2024 vydal Medzinárodný trestný súd v Haagu pre podozrenia z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti spáchané vo vojne v Pásme Gazy.
Je vojnový zločinec, proti ktorému Medzinárodný trestný súd vzniesol obvinenie, a zistíte, že tento názor zastáva mnoho ľudí jednoducho preto, aké následky majú jeho činy počas uplynulých rokov,
uviedol starosta Mamdani na adresu izraelského lídra.
Mamdanimu podľa jeho vlastných slov momentálne nie je jasné, či má z pozície starostu reálnu právomoc nariadiť newyorskej polícii, aby zadržala zahraničného lídra, akým je Netanjahu. V tejto veci preto podniká nasledujúce kroky:
- vedie aktívny dialóg s právnym oddelením mesta,
- deklaruje, že urobí len to, čo mu platná legislatíva dovoľuje,
- na tento účel si mesto nebude vytvárať žiadne vlastné zákony.
Informácie o vyjadreniach politikov a situácii na Blízkom východe sprostredkovala tlačová agentúra TASR s odvolaním sa na agentúru AP.