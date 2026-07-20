Tradičná cestovná kancelária Solvex po dlhých rokoch na trhu nečakane ohlásila bankrot. Spoločnosť pre platobnú neschopnosť nedokáže plniť svoje záväzky voči partnerom ani dovolenkujúcim klientom. Tí, ktorí už zaplatili za zájazdy alebo sa práve nachádzajú v zahraničí, sa musia s prosbou o pomoc a odškodnenie obrátiť na asistenčnú službu a poisťovňu.
Cestovná kancelária Solvex v pondelok 20. júla na svojej internetovej stránke oficiálne oznámila, že sa dostala do stavu platobnej neschopnosti. Z tohto dôvodu už naďalej nedokáže uhrádzať a plniť svoje záväzky voči obchodným partnerom a svojim klientom. Firma pôsobila na slovenskom trhu celých 26 rokov. Na krízovú informáciu verejne upozornil spravodajský server tnlive.sk.
Toto rozhodnutie sme prijali až po vyčerpaní všetkých dostupných možností na zachovanie činnosti spoločnosti. Napriek maximálnemu úsiliu vedenia spoločnosti, značným finančným investíciám a intenzívnym rokovaniam s obchodnými partnermi sa nepriaznivý vývoj nepodarilo zvrátiť,
uviedla spoločnosť vo svojom oficiálnom stanovisku ku krachu.
Dôvody úpadku a vonkajšie tlaky
Na vzniknutej situácii a definitívnom páde firmy sa podľa jej vedenia podpísalo hneď viacero objektívnych okolností. Išlo predovšetkým o neudržateľnú kombináciu nasledujúcich faktorov:
- výrazný rast cien palív a služieb v cestovnom ruchu v dôsledku napätej geopolitickej situácie,
- dlhodobý konkurenčný tlak na udržanie nízkych predajných cien pre koncových zákazníkov,
- nečakaný úpadok jedného z významných zahraničných obchodných partnerov kancelárie.
Pokyny pre klientov a odškodnenie
Skrachovaná spoločnosť má pre podobné prípady riadne uzatvorené poistenie pre prípad úpadku v poisťovni Colonnade Insurance S.A. Všetci klienti, ktorých sa táto mimoriadna situácia týka, tak budú môcť uplatniť svoje finančné nároky v súlade s podmienkami tohto poistenia.
Cestovná kancelária sľubuje, že bude poisťovni poskytovať maximálnu súčinnosť pri riešení všetkých poistných udalostí tak, aby boli oprávnené nároky klientov vybavené čo najskôr a v prísnom súlade s platnými právnymi predpismi. Klienti, ktorí sa momentálne nachádzajú na dovolenkách v zahraničí, majú v prípade náhleho problému okamžite kontaktovať spoločnosť Global Assistance, kde im operátori poskytnú potrebnú pomoc a usmernenie.