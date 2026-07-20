Opozičné strany ostro kritizujú súčasnú vládu v nadväznosti na najnovšiu správu Európskej komisie o stave právneho štátu na Slovensku. Kým opozícia varuje pred reálnou hrozbou straty európskych peňazí a hovorí o úplnom rozklade spravodlivosti, vládny kabinet dokument víta a tvrdí, že Slovensko nedostalo žiadne nové odporúčania.
Opozičná strana SaS i Hnutie Slovensko kritizujú vládu v súvislosti so správou Európskej komisie (EK) o stave právneho štátu. Podľa Hnutia Slovensko spravila súčasná vláda zo Slovenskej republiky doslova atrapu právneho štátu. Podľa zástupcov SaS je správa jasným výkrikom zo strany európskych inštitúcií, že bez okamžitej nápravy je reálna hrozba pozastavenia eurofondov.
Zásahy do spravodlivosti a varovanie opozície
Zástupcovia Hnutia Slovensko upozorňujú, že boj proti korupcii, najmä pokiaľ ide o najvyššie miesta, je v totálnom rozklade a je dokonca ešte horší ako v roku 2025. Dôvody tohto alarmujúceho stavu sú podľa nich európskym orgánom zrejmé vďaka nasledujúcim krokom:
- zrušeniu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry,
- prijatiu viacerých noviel Trestného zákona a Trestného poriadku,
- krokom, ktoré v konečnom dôsledku oslabili vyšetrovanie trestných činov a boj proti korupcii.
Opoziční poslanci si zároveň myslia, že správa by obsahovala oveľa viac odporúčaní a úloh pre vládu, keby nedošlo napríklad k zamedzeniu rušenia Úradu na ochranu oznamovateľov či zrušeniu zákonov týkajúcich sa slobody informácií a neziskových organizácií.
Vyjadrenie vlády Roberta Fica (Smer-SD), že správa Európskej komisie je pre terajšiu vládu vlastne pozitívna, lebo neobsahuje pre ňu viac odporúčaní a úloh ako v roku 2025, je hrubé zavádzanie,
poznamenal Milan Vetrák z Hnutia Slovensko.
Strana SaS vníma ako mimoriadne vážny problém konštatovanie EK, že boj proti korupcii na Slovensku sa nezlepšuje. Poslankyňa Národnej rady SR za SaS Mária Kolíková poukázala aj na to, že sa v krajine znižuje úroveň ochrany nezávislosti médií.
Korupcia rozožiera štát a dôveru ľudí v to, že tu platí zákon a spravodlivosť rovnako pre každého. Táto vláda nám denne pripomína, že to vidí úplne inak. Legislatíva sa tu priamo prispôsobuje trestne stíhaným osobám a trestná politika slúži na prospech páchateľov. Ak tu nebude náprava, môže sa stať, že budú pozastavené eurofondy pre Slovensko,
skonštatovala Kolíková s tým, že nejde len o peniaze, ale o zachovanie dôvery v štát, ktorý má chrániť bezpečnosť všetkých občanov.
Zistenia komisie a reakcia vládneho kabinetu
Európska komisia v piatok 17. júla zverejnila svoju výročnú správu o stave právneho štátu. V dokumente zhodnotila vývoj na Slovensku prostredníctvom viacerých kľúčových záverov:
- Slovensko podľa nej dosiahlo pokrok v niektorých oblastiach justície,
- upozornila na pretrvávajúce nedostatky v boji proti korupcii,
- kritizovala zníženú transparentnosť legislatívneho procesu,
- poukázala na problémy pri ochrane novinárov a nezávislosti verejnoprávnych médií.
Vláda SR berie správu komisie na vedomie. Vo svojom stanovisku uviedla, že víta pozitívne zhodnotenie plnenia viacerých odporúčaní z minuloročnej správy a konštatovanie pokroku vo viacerých oblastiach. Kabinet deklaruje pripravenosť prijať opatrenia na odstránenie nájdených nedostatkov. Odmieta však hodnotenie EK vo veci stíhania korupcie na vysokej úrovni, pričom si myslí, že správa je v tejto oblasti tendenčná a neobjektívna.
Ministerstvo spravodlivosti SR k téme dodalo, že víta skutočnosť, že Slovenská republika nedostala v tohtoročnej správe žiadne nové odporúčania. Tie existujúce sú podľa rezortu len tými, ktoré dostala ešte predchádzajúca vláda.