Video čierneho SUV, ktoré sa brodí zaplavenou ulicou a za sebou vlečie odpadnutý pohonný agregát visiaci na oranžovom vysokonapäťovom kábli, sa stalo virálnym hitom. BYD, najväčší výrobca elektromobilov na svete, incident nepopiera, jeho príčinu však vysvetľuje inak, ako znejú komentáre na sieťach: podľa firmy nešlo o chybu auta, ale o náraz do prekážky skrytej pod vodou.
Zábery pochádzajú z čínskeho mesta Šen jang, kde v polovici júla 2026 udreli prívalové dažde a zaplavili ulice. Na videách, ktoré sa rýchlo rozšírili po čínskych aj svetových sociálnych sieťach, prechádza model BYD Tang zatopenou cestou a pod zadným nárazníkom mu visí veľký kovový celok. Čínski používatelia sietí si z toho spravili žart, že SUV cestou „porodilo“ svoj zadný motor. Za vtipom sa však skrýva vážnejšia otázka o odolnosti elektromobilov, a odpoveď je zložitejšia, ako pôsobí prvý dojem.
Čo je na záberoch a čo nie
Videá jednoznačne ukazujú, že z podvozku vozidla sa uvoľnil rozmerný komponent, ktorý zostal visieť pod autom a vliekol sa po zaplavenej vozovke. Auto pritom pokračovalo v pohybe s funkčnými svetlami. Práve tento obraz spustil lavínu špekulácií o kvalite čínskych elektromobilov. Server CarNewsChina, ktorý o prípade informoval medzi prvými, však upozornil na dôležitú medzeru: zábery samy o sebe nedokazujú, o akú súčiastku presne ide ani prečo sa uvoľnila. Videá nezachytávajú vozidlo pred incidentom ani priebeh poškodenia, takže časť pôvodných tvrdení zostala v rovine dohadov, kým sa neozval samotný výrobca.
Ako incident vysvetľuje BYD
Deň po tom, čo sa zábery rozšírili, sa k prípadu vyjadrila firma. Podľa zákazníckeho servisu BYD prevádzkové dáta vozidla a poškodenie v miestach uchytenia naznačujú, že zostava zadného elektromotora sa odtrhla po náraze do predmetu skrytého pod hladinou, keď auto prechádzalo záplavovou vodou. Firma zdôraznila, že nešlo o chybu výroby ani o samovoľné odpadnutie za bežných jazdných podmienok, a že komponent zostal spojený s karosériou práve cez oranžový vysokonapäťový kábel. BYD podľa vlastného vyjadrenia kontaktoval majiteľa a dohodol obhliadku vozidla. Konkrétny modelový rok auta, presné miesto poškodenia podvozku ani výsledok opravy zatiaľ zverejnené neboli a firma nevydala písomnú technickú správu.
Varovanie, ktoré prišlo len pár dní predtým
Vysvetlenie BYD nápadne zapadá do varovania, ktoré firma zverejnila iba päť dní pred incidentom. Výkonný viceprezident spoločnosti He Č čchi 8. júla upozornil, že hoci batérie Blade spĺňajú normy krytia IP67 a IP68 pre núdzové situácie, tieto hodnotenia sa nesmú chápať ako povolenie brodiť sa hlbokou záplavovou vodou. Naopak, varoval, že skryté kamene, obrubníky a iné neviditeľné prekážky môžu vážne poškodiť spodok vozidla aj vtedy, keď batéria a vysokonapäťový systém zostanú chránené. Presne o takomto scenári hovorí aj oficiálne vysvetlenie šen jangského prípadu.
Opatrnosť namiesto unáhlených záverov
Prípad je poučný v dvoch smeroch. Po prvé, ukazuje, ako rýchlo sa z jedného videa bez kontextu stane virálny „dôkaz“ o zlej kvalite celej kategórie áut, hoci k dispozícii nie sú základné fakty. Kým chýba nezávislá obhliadka a technická správa, tvrdenie o výrobnej chybe aj vysvetlenie o náraze zostávajú dvomi verziami, z ktorých ani jednu zatiaľ nepotvrdil nezávislý expert. Zatiaľ jediné vysvetlenie príčiny pochádza od samotného výrobcu, ktorý má na jej vyznení zjavný záujem. Redakčne preto k prípadu pristupujeme opatrne: opisujeme, čo je na záberoch, a oddeľujeme to od interpretácií.
Po druhé, bez ohľadu na to, čia verzia sa napokon potvrdí, platí univerzálne pravidlo, ktoré nesúvisí so značkou ani s pohonom. Prejazd hlbokou stojatou vodou je riziko pre akékoľvek auto, benzínové aj elektrické, pretože pod nepriehľadnou hladinou sa môžu skrývať prekážky, ktoré poškodia podvozok. Najlacnejšou poistkou proti podobnému incidentu tak nie je certifikát krytia, ale rozhodnutie zaplavenou cestou vôbec nevchádzať.