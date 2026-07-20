Napätie medzi Spojenými štátmi a Iránom naďalej eskaluje, pričom obe strany sa vzájomne obviňujú z neúprimnosti. Kým americká armáda podľa iránskeho vyjednávača presúva do regiónu novú techniku a útočí už deviatu noc po sebe, diplomatické rokovania v pozadí stále pokračujú. Na stole je dokonca najnovší návrh na desaťdňové prímerie, ktoré má oživiť zlyhanú mierovú dohodu.
Hlavný iránsky vyjednávač a predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf v pondelok 20. júla uviedol, že americká armáda jasne dokazuje, že Spojené štáty (USA) nemajú žiadny záujem ukončiť eskaláciu s Iránom.
Kritika presunov techniky a americké hry
Svoje ostré výhrady voči americkej politike prezentoval Kálíbáf verejne na sociálnej sieti X. Podľa jeho slov Irán už dosiahol úroveň, keď dokáže rozpoznať takzvané americké hry, a na základe tohto poznania sa adekvátne pripravil.
Američania naďalej presúvajú do regiónu novú vojenskú techniku a zároveň tvrdia, že chcú zastaviť vojnu. Stavili na to, že naša inteligencia je taká nízka ako ich vlastné IQ. Činy musia potvrdzovať slová, a nie im odporovať,
konštatoval iránsky vyjednávač na margo krokov americkej administratívy a armády.
Koniec prímeria a vzájomné útoky
Kríza na Blízkom východe má v posledných týždňoch mimoriadne dynamický vývoj, ktorý sprevádza hneď niekoľko kľúčových udalostí zosumarizovaných do nasledujúcich bodov:
- USA a Irán ešte 17. júna tohto roka podpísali memorandum o porozumení, na základe ktorého dočasne pozastavili boje,
- toto krehké prímerie však bolo narušené už počas prvého júlového týždňa, keď došlo k vzájomným vojenským útokom pre vyhrotené incidenty v strategickom Hormuzskom prielive,
- americký prezident Donald Trump následne 9. júla otvorene vyhlásil, že prímerie sa definitívne skončilo,
- americké sily v noci na pondelok 20. júla už deviatu noc v rade tvrdo útočili na Irán,
- iránsky režim v odvete podniká vlastné ozbrojené údery na krajiny ležiace v Perzskom zálive.
Návrh na desaťdňový zmier
Napriek pokračujúcim bojom však zbrane úplne neutlmili diplomaciu. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí v pondelok rovnako vyhlásil, že diplomatické rokovania s USA prostredníctvom sprostredkovateľov naďalej pokračujú aj napriek vojenským útokom.
Tieto snahy potvrdzujú aj najnovšie diplomatické zdroje. Medzinárodní sprostredkovatelia predložili Iránu úplne nový návrh na deeskaláciu napätia vo vojne s USA. Na základe tohto plánu by malo začať platiť desaťdňové prímerie s jasným cieľom nájsť spôsob, ako funkčne obnoviť zlyhané memorandum z minulého mesiaca. O aktuálnom vývoji situácie a vyjadreniach iránskych predstaviteľov informovala agentúra Reuters, spravodajský portál The Times of Israel (TOI) a správu sprostredkovala tlačová agentúra TASR.