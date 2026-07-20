Nový britský premiér Andy Burnham absolvoval jeden zo svojich prvých oficiálnych telefonátov so zahraničným lídrom, keď sa spojil s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Hoci boli ich vzťahy v minulosti poznačené vzájomnou kritikou a odlišnými politickými názormi, šéf Bieleho domu aktuálne chváli britské plány na ťažbu ropy. Súčasťou rozhovoru bolo aj nečakané pozvanie do Manchestru.
Britský premiér Andy Burnham v pondelok 20. júla telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Išlo o jeden z prvých telefonických rozhovorov s lídrom zahraničnej krajiny od jeho vymenovania do funkcie predsedu vlády.
Pozvanie na sever a pochvala za ropu
Presný obsah rozhovoru nebol bezprostredne po telefonáte známy. Burnham ho však podľa magazínu Politico využil okrem iného na to, aby Trumpa osobne pozval na návštevu Manchestru. Premiér bol totiž až donedávna viac ako deväť rokov starostom Veľkého Manchestru, za čo si vyslúžil známu prezývku Kráľ severu.
Prezident USA ešte v júni tohto roka na otázku novinárov k Burnhamovi povedal, že podľa jeho informácií je nový britský líder extrémne liberálny. Počas uplynulého víkendu však na svojej sociálnej sieti Truth Social vyzdvihol jeho plán urýchliť prieskum ložísk ropy a zemného plynu v oblastiach Severného mora, na ktoré už boli udelené ťažobné licencie.
Severné more je jedným z najväčších zdrojov kvalitnej ropy na Zemi, má pred sebou stovky rokov ťažby, jeho zásoby sú z veľkej časti ešte neobjavené a premení Spojené kráľovstvo z krajiny sužovanej chudobou na jednu z najbohatších na svete,
napísal Trump vo svojom príspevku na margo britských energetických plánov.
Kritika z minulosti a toxická politika
Vzájomné vzťahy oboch politikov pritom v minulosti neboli vôbec ideálne. Burnham šéfa Bieleho domu viackrát otvorene kritizoval, pričom jeho výhrady sa týkali najmä týchto udalostí:
- ostro odsúdil Trumpovo správanie po útoku demonštrantov na americký Kapitol zo 6. januára 2021,
- počas svojej vlastnej predvolebnej kampane v júni tohto roka verejne označil americkú politiku za nebezpečne polarizovanú a jedovatú.
Informácie o prvých diplomatických kontaktoch nového britského premiéra sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od agentúry Reuters, britských médií a magazínu Politico.