Poslanec Národnej rady SR za opozičné hnutie Progresívne Slovensko Dávid Dej bol v Bratislave účastníkom dopravnej nehody. Pri zrážke jeho auta s motocyklistom museli zasahovať záchranári, ktorí zraneného muža napokon previezli do nemocnice. Obaja účastníci nehody mali negatívnu dychovú skúšku a prípadom sa už zaoberá polícia.
Poslanec Národnej rady SR za opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) Dávid Dej mal v pondelok 20. júla v Bratislave dopravnú nehodu. Pri havárii podľa jeho vlastných slov došlo ku kolízii s motorkárom, ktorého následne priamo na mieste ošetrili záchranári. O nepríjemnom incidente informoval samotný politik prostredníctvom sociálnej siete.
Ospravedlnenie a spolupráca s políciou
Veľmi ma mrzí situácia, ktorá sa stala dnes v Bratislave. Na križovatke som nestihol dobrzdiť a došlo ku kolízii s motorkárom. Do poslednej chvíle som ho nevidel. Pána ošetrila záchranka a stál na vlastných nohách. Pevne verím, že bude v poriadku, na mieste som sa mu ospravedlnil a je mi celej situácie naozaj ľúto,
napísal Dej vo svojom verejnom vyhlásení. Zároveň dodal, že privolanej polícii poskytol plnú súčinnosť, ukázal platné doklady a bez problémov absolvoval dychovú skúšku s negatívnym výsledkom.
Prevoz do nemocnice a vyšetrovanie
Bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková potvrdila, že hliadky v pondelok 20. júla skutočne zasahovali pri dopravnej nehode. K zrážke došlo na ulici Ľudovíta Fullu v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves. Z doposiaľ nezistených príčin tam podľa hovorkyne došlo k stretu osobného motorového vozidla s motocyklom. Polícia k prípadu uviedla nasledujúce fakty:
- dychová skúška bola u oboch vodičov negatívna,
- zranený motocyklista bol z miesta činu prevezený sanitkou do nemocnice na ďalšie odborné ošetrenie,
- predmetná dopravná nehoda je v súčasnosti v štádiu objasňovania.
Informácie o nehode opozičného poslanca priniesla tlačová agentúra TASR na základe oficiálneho potvrdenia od krajského riaditeľstva polície.