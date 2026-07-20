Národná banka Slovenska varuje pred novým trikom kyberzločincov. Tí sa najnovšie snažia zneužiť citlivú tému pohrebného poistenia, aby od ľudí vylákali nielen peniaze, ale aj cenné osobné údaje. Dômyselní podvodníci si zo získaných informácií následne vytvárajú presné profily obetí pre ďalšie, ešte sofistikovanejšie útoky.
Podvodníci neustále prichádzajú s novými spôsobmi, ako získať osobné a finančné údaje nič netušiacich ľudí. Aktuálne sa internetom a sociálnymi sieťami šíri podvodné pohrebné poistenie, ktorého hlavným cieľom je vylákať citlivé platobné údaje a zhromažďovať ďalšie informácie o možných obetiach. Na tento nebezpečný trend upozornila v pondelok 20. júla Národná banka Slovenska (NBS).
Tvorba profilov pre budúce útoky
Centrálna banka vysvetľuje, že hoci samotný produkt pohrebného poistenia na trhu reálne existuje, konkrétne ponuky šíriace sa najmä v online priestore môžu byť mimoriadne nebezpečné. Podvodníci sú veľmi trpezliví a snažia sa v prvom kroku získať dôveru obete.
Falošné ponuky pohrebného poistenia môžu pôsobiť dôveryhodne, no ich cieľom je získať vaše údaje alebo peniaze. Aj keď produkt existuje, neznamená to, že je konkrétna ponuka bezpečná. Podvodníci často zbierajú osobné údaje aj preto, aby si vytvorili presnejší profil obete a neskôr pripravili dôveryhodnejší podvod napríklad vydávajúc sa za banku, ktorú klient skutočne využíva,
vysvetlila NBS s tým, že čím viac informácií zločinci o obeti majú, tým dôveryhodnejšie dokážu svoje scenáre prispôsobiť a zvýšiť tak celkovú šancu na úspešné získanie finančných prostriedkov. Tieto dáta neskôr zneužijú pri cielenom telefonáte, v e-maile alebo SMS správe, pri vydávaní sa za pracovníka banky či štátneho úradu.
Varovné signály a pravidlá ochrany
Podvodné ponuky a reklamy často vyzerajú, akoby pochádzali od skutočných poisťovní či známych finančných inštitúcií. Útočníci používajú jednoduché dotazníky, online ankety, odkazy na externé stránky a komunikáciu, ktorá na prvý pohľad pôsobí veľmi oficiálne. Ľudia by podľa odborníkov mali okamžite spozornieť v týchto prípadoch:
- neviete s istotou overiť, kto ponuku reálne poskytuje,
- pri službe úplne chýbajú kontaktné údaje alebo oficiálne povolenie pôsobiť na trhu,
- predajca vás podozrivo tlačí k mimoriadne rýchlemu rozhodnutiu,
- podvodníci priamo požadujú údaje o vašej platobnej karte alebo prístup do internetbankingu.
Pre minimalizáciu rizika zverejnila centrálna banka niekoľko základných a účinných pravidiel, pomocou ktorých sa dá v týchto situáciách brániť. Odporúča dodržiavať nasledujúce zásady:
- vždy si preverte konkrétnu firmu v registri subjektov priamo na webe NBS,
- za žiadnych okolností neposkytujte osobné a finančné údaje neznámym osobám,
- preverte si každú lákavú ponuku výlučne cez oficiálne kontakty danej inštitúcie,
- nikdy neotvárajte podozrivé odkazy v nevyžiadaných správach,
- nastavte si notifikácie o všetkých pohyboch na vašom bankovom účte,
- dôležité finančné rozhodnutia vopred vždy konzultujte so svojou rodinou.