Spojené kráľovstvo má nového premiéra. Britský kráľ Karol III. oficiálne poveril zostavením vlády doterajšieho starostu Veľkého Manchestra Andyho Burnhama. Na čele krajiny aj Labouristickej strany tak strieda Keira Starmera, ktorý odstúpil z funkcií po drvivej porážke v jarných komunálnych voľbách.
Britský kráľ Karol III. v pondelok 20. júla vymenoval nového lídra Labouristickej strany Andyho Burnhama za britského premiéra. Vo funkcii nahradil Keira Starmera, ktorý viedol britskú vládu viac ako dva roky. O zásadnej zmene informoval Buckinghamský palác.
Jeho Veličenstvo prijalo na audiencii poslanca Andrewa Burnhama a poverilo ho zostavením novej vlády,
uviedol palác v oficiálnom vyhlásení. Burnham sa tak stal v poradí už siedmym predsedom britskej vlády za posledných desať rokov.
Kráľ severu a výmena po voľbách
Bývalý starosta Veľkého Manchestra je lídrom vládnej strany oficiálne od minulého piatka 17. júla. Na nový post získal jednoznačnú podporu a nemal žiadneho protikandidáta:
- získal 379 nominácií priamo od labouristických poslancov,
- ďalších 23 nominácií dostal od pridružených odborov a iných spriaznených organizácií.
Jeho predchodca Starmer sa vzdal líderskej pozície v júni tohto roka po tom, čo strana utrpela zdrvujúcu porážku v májových komunálnych voľbách. Labouristi v nich stratili vyše 1 400 mandátov a prišli o kontrolu nad viacerými miestnymi samosprávami. Tieto výsledky podnietili poslancov žiadať okamžitú zmenu vedenia aj celkového smerovania strany.
Burnham pôsobil ako starosta Veľkého Manchestra viac ako deväť rokov, za čo si vyslúžil prezývku Kráľ severu. V tejto funkcii pôsobil až do júna 2026, keď sa rozhodol kandidovať do parlamentu v doplňovacích voľbách v obvode Makerfield. Tento 56-ročný politik však nie je v najvyšších štátnych pozíciách nováčikom. Ako poslanec pôsobil od roku 2001 celkovo 16 rokov a zastával funkcie ministra zdravotníctva aj ministra kultúry, médií a športu vo vládach Tonyho Blaira a Gordona Browna. O post lídra labouristov sa v minulosti uchádzal už dvakrát neúspešne.
Desaťročný plán a postoj k USA
Nový premiér sa doteraz k presným prioritám svojej vlády príliš nevyjadroval. V rozhovore pre denník Times oznámil, že ešte tento týždeň predstaví svoj desaťročný plán pre krajinu, pričom varoval, že sľubované hospodárske zmeny sa nedajú uskutočniť zo dňa na deň. Podľa britskej BBC sa však chystá presadiť viaceré konkrétne kroky:
- zrušiť doterajšie plány na zavedenie digitálnych občianskych preukazov,
- podporovať vybudovanie nových vrtov na ťažbu ropy a zemného plynu v Severnom mori,
- zabezpečiť väčšiu verejnú kontrolu nad vodárenským a energetickým sektorom,
- predstaviť plány na riešenie rastúcich životných nákladov obyvateľstva.
V zahraničnej politike a na svetovej scéne je Burnham podľa agentúry AFP zatiaľ neznámou. Očakáva sa, že v hlavných otázkach bude pokračovať v línii nastavenej Starmerom. Pravdepodobne bude naďalej posilňovať vzťahy s Ukrajinou a zbližovanie s Európskou úniou po napätých rokoch spojených s brexitom. Pre rastúci tlak ľavého krídla strany, ktoré je rozhorčené konfliktom v Pásme Gazy, by však mohol zaujať oveľa tvrdší postoj voči Izraelu.
Otázne je, aký vzťah bude mať Burnham s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Šéf Bieleho domu zdôraznil, že nového premiéra osobne nepozná, a označil ho za liberála. V nedeľu 19. júla však na svojej sociálnej sieti Truth Social ocenil, že Burnham podporuje ťažbu v Severnom mori. Informácie o vymenovaní nového premiéra sprostredkovala tlačová agentúra TASR.