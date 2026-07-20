Európska únia rázne zakročila proti praktikám rýchlej módy a nezmyselnému plytvaniu. Od polovice júla vstúpili do platnosti prísne pravidlá, ktoré veľkým spoločnostiam výslovne zakazujú ničiť nepredané oblečenie, obuv a doplnky. Nové nariadenie o ekodizajne má za cieľ znížiť obrovské množstvo textilného odpadu, zraziť milióny ton emisií a prinútiť odevný priemysel k prechodu na obehovú ekonomiku.
Európska komisia (EK) v oficiálnej správe pre médiá pripomenula, že od nedele 19. júla 2026 sú v platnosti nové pravidlá Európskej únie (EÚ), ktoré zakazujú ničenie nepredaného oblečenia, odevných doplnkov a obuvi. Ide o dôležité nariadenie EÚ o ekodizajne pre udržateľné výrobky, známe aj pod skratkou ESPR, ktoré sa v prvej fáze týka najmä veľkých spoločností.
Komisia zároveň spresnila, že tieto prísne pravidlá by sa mali plne vzťahovať aj na stredne veľké spoločnosti už od júla 2030.
Podporou opätovného použitia a recyklácie tieto pravidlá podporia racionálnejšie využívanie zdrojov, znížia škody na životnom prostredí a vytvoria rovnaké podmienky pre spoločnosti. Vďaka tomu sa textilný sektor môže rýchlejšie posunúť k postupom obehovej ekonomiky,
uvádza sa v stanovisku eurokomisie k dlhoočakávaným zmenám.
Koniec zbytočného odpadu a miliónov ton emisií
Každý rok sa v Európe zničí odhadom štyri až deväť percent nepredaného textilu ešte predtým, ako sa vôbec opotrebuje alebo dostane k zákazníkovi. Tento zbytočný odpad vygeneruje ročne približne 5,6 milióna ton emisií oxidu uhličitého. Nariadenie ESPR, ktoré formálne nadobudlo platnosť už v júli 2024, si preto kladie za cieľ výrazne zlepšiť udržateľnosť výrobkov uvedených na trh EÚ, a to najmä zlepšením ich kľúčových vlastností:
- celkovej obehovosti a možnosti opätovného využitia,
- energetickej účinnosti pri výrobe,
- recyklovateľnosti použitých materiálov,
- dlhodobej trvanlivosti módnych produktov.
Charita namiesto spaľovne a prísne výnimky
Zákaz ničenia nepredaného textilu je jedným z prvých konkrétnych a viditeľných opatrení v rámci tohto nariadenia. Nový zákon tiež vyžaduje, aby spoločnosti čo najjednoduchším spôsobom a bez dodatočnej administratívnej záťaže verejne zverejňovali informácie o nepredaných spotrebných výrobkoch, ktoré vyhadzujú ako odpad. Toto opatrenie priamo reaguje na rastúce obavy spotrebiteľov týkajúce sa textilného odpadu v dôsledku devastačných environmentálnych a sociálnych vplyvov rýchlej módy.
Podľa nových pravidiel budú musieť nadnárodné značky a výrobcovia uprednostniť udržiavanie výrobkov v neustálom používaní prostredníctvom viacerých alternatív:
- dodatočným predajom,
- darovaním rôznym charitatívnym organizáciám,
- posunutím sociálnym podnikom,
- ich odbornou prípravou na opätovné použitie.
Fyzické zničenie tovaru bude povolené len za veľmi špecifických okolností a vždy sa musí vykonať v prísnom súlade s hierarchiou spracovania odpadu. Komisia už vo februári 2026 prijala sprievodné opatrenia na objasnenie, kedy presne bude toto zničenie legálne povolené. Ide napríklad o výnimočné situácie vyvolané bezpečnostnými dôvodmi alebo o prípady nezvratného poškodenia samotného výrobku. Správu o nových európskych pravidlách sprostredkovala tlačová agentúra TASR.