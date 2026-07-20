Nielen matka sa na dieťa pripravuje telom. Výskumy z posledných rokov ukazujú, že aj muž pri prechode do otcovstva prechádza merateľnými zmenami: klesá mu testosterón, mení sa hladina oxytocínu a prolaktínu a preformuje sa časť mozgu. Platí pritom pozoruhodné pravidlo: čím viac sa otec o dieťa reálne stará, tým výraznejšie zmeny bývajú.
Predstava, že tehotenstvo a pôrod prepíšu telo len žene, zatiaľ čo muž ostáva biologicky nezúčastneným divákom, sa v posledných dvoch desaťročiach v neurovede rúca. Človek patrí k tým piatim až desiatim percentám cicavcov, pri ktorých sa o potomstvo bežne stará aj samec, a s touto rolou prichádza aj biologická výbava. Otázka pre vedu už neznie, či sa mužské telo na otcovstvo pripravuje, ale ako presne a od čoho to závisí.
Testosterón klesá, a to výrazne
Najlepšie zdokumentovanou zmenou je pokles testosterónu. Rozsiahla štúdia na 624 mladých mužoch z Filipín ukázala prekvapivo obojsmerný vzťah: muži s vyššou rannou hladinou testosterónu sa síce častejšie stávali otcami, no po narodení dieťaťa im hladina tohto hormónu prudko klesla, v priemere o vyše 30 percent. Kľúčové je poradie: nízky testosterón nie je podmienkou otcovstva, ale jeho dôsledkom. Antropológ Lee Gettler z University of Notre Dame, ktorý sa téme dlhodobo venuje, k tomu dodáva jednoduché pravidlo: čím viac starostlivosti otec reálne poskytuje, tým nižšie jeho testosterón klesá.
Z evolučného hľadiska to dáva zmysel. Nižší testosterón pri otcovi tlmí súťaživosť a záujem o hľadanie ďalších partneriek a presmeruje pozornosť a energiu k dieťaťu. Netreba to však čítať ako stratu mužskosti; ide o dočasné hormonálne nastavenie, ktoré telo ladí podľa aktuálnej rodičovskej role.
Oxytocín, prolaktín a hormón ostražitosti
Testosterón nie je jediný hráč. Pri otcoch po narodení dieťaťa stúpa prolaktín aj oxytocín, ako potvrdzuje prehľad 29 štúdií z ostatných rokov. Prolaktín, hormón známy najmä z tvorby materského mlieka, sa pri starajúcich sa samcoch naprieč živočíšnou ríšou spája so starostlivosťou o mláďatá; pri otcoch podľa výskumov posilňuje „potrebu zareagovať“ napríklad na plač dieťaťa. Oxytocín, populárne nazývaný hormón lásky alebo puta, zase súvisí s väzbou a vnímavosťou. Zaujímavé je, že hladina oxytocínu otcovi stúpa už po prvom podržaní novorodenca a v jednej štúdii deti reagovali priamo na jeho úroveň: otcovia s vyšším oxytocínom sa s bábätkom hrali intenzívnejšie a dlhšie naň hľadeli. Pridáva sa aj kortizol, hormón spájaný so stresom, ktorý pri čerstvom otcovi zvyšuje ostražitosť a citlivosť na signály ohrozenia dieťaťa.
Tu je namieste opatrnosť, ktorú zdôrazňujú aj samotní vedci. Hormonálne zmeny pri otcoch sú v porovnaní s matkami premenlivejšie a výskum zatiaľ nedokázal, že by tieto posuny priamo spúšťali rodičovské správanie. Ide skôr o súhru, v ktorej sa hormóny, mozog a každodenná starostlivosť navzájom ovplyvňujú, ako o jednoduchý spínač.
Mozog, ktorý sa dá odfotiť pred a po
Najnázornejší dôkaz priniesla zobrazovacia štúdia tímov z Univerzity Južnej Kalifornie a madridského inštitútu Gregorio Marañón, publikovaná v časopise Cerebral Cortex. Vedci nasnímali mozog 40 mužov, 20 v Španielsku a 20 v Kalifornii, dvakrát: počas partnerkinho tehotenstva a znovu po narodení dieťaťa, a porovnali ich so 17 bezdetnými mužmi. Pri otcoch, na rozdiel od kontrolnej skupiny, našli úbytok sivej hmoty v oblastiach kôry spojených so zrakovým spracovaním, pozornosťou a empatiou voči dieťaťu.
Slovo „úbytok“ znie znepokojivo, no vedci ho vykladajú opačne. Podobné jemné preladenie prechádza aj mozog matky počas tehotenstva a chápe sa ako zefektívnenie, teda vyladenie okruhov dôležitých pre vnímanie a starostlivosť o dieťa, nie ako poškodenie. A opäť sa vynára ten istý motív: v nadväzujúcej štúdii otcovia, ktorí uvádzali vyššiu motiváciu a zapojenie do rodičovstva, vykazovali výraznejší úbytok sivej hmoty v mozgovej kôre. Zmeny pri mužoch boli pritom subtílnejšie ako pri ženách, čo zodpovedá tomu, že muž si neprechádza tehotenstvom a jeho mozog reaguje najmä na skúsenosť samotnej starostlivosti.
Prečo na tom záleží
Spoločný menovateľ všetkých zistení je dôležitejší ako ktorékoľvek jednotlivé číslo: mužská biológia otcovstva nie je vopred daný program, ale odpoveď na správanie. Nespúšťa ju samotný fakt, že sa muž stal otcom, ale to, koľko času a pozornosti dieťaťu reálne venuje. Kontakt, nosenie, kŕmenie a reagovanie na plač telo aj mozog otca formujú. To dáva zmysluplný rámec aj rodičovskej dovolenke otcov a ich skorému zapojeniu do starostlivosti: nejde len o rozdelenie povinností, ale o obdobie, v ktorom sa otcovský mozog a hormóny nastavujú.
Treba však zostať pri zemi. Väčšina štúdií pracuje s malými vzorkami, sleduje krátke obdobie okolo pôrodu a ukazuje súvislosti, nie jednoznačné príčiny; ide o mladú a rýchlo sa vyvíjajúcu oblasť výskumu. Napriek tomu sa smer poznania črtá zreteľne. Otcovstvo nie je len sociálna rola, ktorú muž prijme, ale skúsenosť, ktorá ho mení aj pod kožou. A čím viac sa doň muž oprie, tým hlbšie stopy v ňom zanechá.