Americký ekonóm a dlhoročný zástanca zlata Peter Schiff opäť varuje pred krachom trhu amerických štátnych dlhopisov a investorom odkazuje, že jedinou ochranou sú drahé kovy. Časť jeho argumentov má reálny základ v číslach o dlhu a výnosoch. Trh mu však tento rok odpovedá nečakane: zlato od januárového rekordu stratilo približne štvrtinu hodnoty.
Peter Schiff patrí k najhlasnejším pesimistom na Wall Street už dve desaťročia. Hlavný ekonóm spoločnosti Euro Pacific sa preslávil varovaniami pred krízou z roku 2008 a odvtedy takmer bez prestávky predpovedá pád dolára a triumf zlata. Jeho najnovšie posolstvo je opäť dramatické: trh amerických štátnych dlhopisov sa podľa neho rozpadá a Spojené štáty môžu smerovať ku kríze horšej ako tá spred osemnástich rokov. Otázka pre čitateľa preto neznie, či Schiff vie zaujať, to vie spoľahlivo, ale čo z jeho predpovede podporujú dáta a čo nie.
Čo presne Schiff tvrdí
Schiffov argument stojí na výnosoch štátnych dlhopisov, ktoré rastú, čo zrkadlovo znamená pokles ich cien. Výnos referenčného desaťročného dlhopisu USA sa k polovici júla 2026 pohyboval okolo 4,6 percenta a tridsaťročný sa drží nad hranicou piatich percent, na úrovniach, aké trh nevidel takmer dve desaťročia. Schiff už v máji vyhlásil, že trh dlhopisov sa „rozpadá“ a že práve krach dlhopisov bude najsilnejším palivom pre rast zlata a striebra. Pri tridsaťročných výnosoch čaká ďalšie zrýchlenie: „pohyb z 5 na 6 percent bude oveľa rýchlejší ako pohyb zo 4 na 5,“ napísal na sieti X s dodatkom, že takýto pohyb spustí hospodársku krízu.
Čo na jeho argumentoch sedí
Jadro Schiffovho príbehu nie je vymyslené. Hrubý štátny dlh USA sa k júlu 2026 blíži k historickej méte 40 biliónov dolárov a ročné úrokové náklady štátu už presahujú bilión dolárov, čo je viac, ako Amerika vydáva na obranu. Čím vyššie výnosy trh žiada, tým drahšie je pre vládu požičiavať si na splácanie starých dlhov, a od výnosov štátnych dlhopisov sa zároveň odvíjajú hypotéky, firemné úvery aj spotrebné pôžičky. Rastúce výnosy pri rekordnom dlhu sú teda reálny makroekonomický problém, na ktorý upozorňujú aj analytici bez Schiffovho apokalyptického slovníka. K tomu sa pridala inflácia: po zablokovaní Hormuzského prielivu a zdražení energií vystúpila americká medziročná inflácia na 4,2 percenta a trhy namiesto znižovania sadzieb Fedu čiastočne stavili na ich ďalšie zvyšovanie.
Kde predpoveď škrípe: zlato tento rok padá
Problém Schiffovej rady „zabudnite na všetko okrem zlata“ je v tom, že trh sa ňou tento rok neriadi. Zlato síce koncom januára 2026 dosiahlo rekord okolo 5 600 dolárov za uncu, no odvtedy stratilo zhruba 26 až 28 percent a k polovici júla sa obchoduje okolo hranice 4 000 dolárov. Dôvod je učebnicový a ide priamo proti Schiffovej téze: keď výnosy dlhopisov rastú, bezúročné zlato stráca časť príťažlivosti, pretože investor dostane slušný výnos aj z bezpečných štátnych papierov. Silnejší dolár tlak ešte zvyšuje. Inými slovami, ten istý rast výnosov, ktorý Schiff označuje za najlepšiu správu pre zlato, zatiaľ jeho cenu stláča nadol.
Čo hovoria ostatní
Pohľad veľkých inštitúcií je miernejší ako Schiffov, no nie jednoznačne opačný. Analytici J. P. Morgan naďalej očakávajú, že zlato sa do konca roka 2026 môže vrátiť k hranici 6 000 dolárov za uncu, opierajúc sa najmä o pokračujúce nákupy centrálnych bánk; prieskum Svetovej rady pre zlato ukázal, že rekordný podiel centrálnych bánk plánuje svoje zlaté rezervy ďalej zvyšovať. Technickí analytici sú naopak opatrní a nevylučujú ďalší pokles k úrovniam okolo 3 300 až 3 400 dolárov, ak sa Fed rozhodne sadzby zvýšiť. A k samotnej Schiffovej vízii kolapsu dolára časť analytikov namieta, že vlaňajšie oslabenie americkej meny bolo skôr prechodným výkyvom ako začiatkom štrukturálneho rozpadu. Skrátka, tam, kde Schiff vidí istotu katastrofy, vidí zvyšok trhu neistotu a scenáre.
Ako čítať prorokov krízy
Schiffov prípad je učebnicovou ukážkou, prečo sa hlasné predpovede oplatí konfrontovať s dátami. Jeho diagnóza, teda drahý dlh, vysoké výnosy a tvrdohlavá inflácia, opisuje skutočné riziká. Jeho recept, presunúť všetko do jediného aktíva, je však extrémna stávka, ktorú tohtoročný vývoj zatiaľ trestá; a platí to obojsmerne, rovnaká jednostranná stávka na akcie či dolár by mala svoje vlastné riziká. Zdravou reakciou na desivé titulky preto nie je panika ani mávnutie rukou, ale otázka, čo konkrétne sa muselo stať, aby predpoveď vyšla, a čo sa deje v skutočnosti. Tento článok je spravodajský a nie je investičným odporúčaním; rozhodnutia o vlastných úsporách je vhodné konzultovať s licencovaným finančným poradcom.