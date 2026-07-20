Najnovšia epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike si vyžiadala už takmer tisíc obetí a stala sa najrýchlejšie sa šíriacou nákazou tohto vírusu v histórii. Situáciu na mieste kriticky zhoršujú ozbrojené útoky na zdravotníkov, štrajky pre nevyplatené mzdy a fakt, že proti aktuálnemu kmeňu vírusu zatiaľ neexistuje schválená vakcína.
Epidémia smrtiacej eboly si v Konžskej demokratickej republike (KDR) vyžiadala už najmenej 930 obetí. Informovalo o tom tamojšie ministerstvo zdravotníctva v noci na pondelok 20. júla.
Kritická bilancia a útoky na lekárov
Podľa rezortu zdravotníctva potvrdili do soboty 18. júla celkovo 2 344 prípadov nákazy, vrátane spomínaných úmrtí. V súčasnosti sa nachádza v prísnej izolácii a v nemocniciach 724 pacientov. Nárast počtu úmrtí prichádza v mimoriadne ťažkom období, keď obavy o bezpečnosť výrazne obmedzili záchranné zásahy v najviac postihnutej provincii Ituri.
Zhoršujúcu sa situáciu podčiarkujú nasledujúce fakty priamo z terénu:
- úrady v KDR do soboty zaznamenali najmenej 12 ozbrojených útokov na zdravotnícke zariadenia a lekárske tímy, ku ktorým došlo od vypuknutia epidémie v polovici mája,
- mnohí zdravotnícki pracovníci medzitým opustili svoje pracoviská na protest proti dlhodobému nevyplácaniu miezd,
- najmenej 36 zasahujúcich zdravotníkov sa priamo nakazilo ebolou a nákaze následne podľahlo.
Historicky najrýchlejšie šírenie a chýbajúci liek
Zintenzívňujeme všetky dostupné bezpečnostné a preventívne opatrenia v postihnutých zdravotníckych zónach s cieľom dostať situáciu čo najskôr pod kontrolu,
vyhlásilo ministerstvo zdravotníctva v reakcii na prehlbujúcu sa krízu.
Súčasná epidémia eboly, ktorú na severovýchode krajiny oficiálne vyhlásili 15. mája tohto roka, je podľa odborníkov tou najrýchlejšie sa šíriacou epidémiou tohto vírusu v celej doterajšej histórii.
Najväčším problémom je samotný pôvodca nákazy. Spôsobuje ju kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému momentálne neexistuje žiadna účinná vakcína ani špecifická liečba. Súčasné vakcíny, ktoré vedci vyvinuli v rokoch 2018 až 2019, sú totiž účinné výlučne len proti kmeňu Zair, ktorý spôsobil predchádzajúce veľké epidémie. Miernou nádejou je fakt, že od júla sa proti kmeňu vírusu Bundibugyo začali aspoň prvé klinické testy dvoch experimentálnych liekov. Správu o mimoriadne vážnej epidemiologickej situácii v Afrike sprostredkovala slovenská tlačová agentúra TASR na základe informácií od agentúry AP.