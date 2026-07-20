Víkendová jazda na štvorkolke v obci Nižná Myšľa skončila tragicky. Muž, ktorý vozidlo viedol bez vodičského oprávnenia, sa čelne zrazil s osobným autom. Hoci bezprostredne po nehode so záchranármi komunikoval a jeho zranenia sa nejavili ako fatálne, po prevoze do nemocnice nečakane zomrel.
K vážnej dopravnej nehode došlo v sobotu 18. júla podvečer v obci Nižná Myšľa. Účastníkmi havárie boli vodič štvorkolky a osobné motorové vozidlo.
Jazda bez preukazu a osudný protismer
Podľa doterajších policajných zistení priamo z miesta činu predchádzalo tragédii hneď niekoľko závažných okolností:
- 44-ročný muž viedol štvorkolku po miestnej komunikácii bez platného vodičského oprávnenia,
- pravdepodobne z dôvodu nevenovania sa vedeniu vozidla plynule prešiel do protismeru,
- tam sa čelne zrazil s oproti idúcim motorovým vozidlom značky Fiat,
- následkom tohto silného nárazu bol následne odrazený ešte aj do ďalšieho zaparkovaného vozidla.
Náhly zvrat v nemocnici a čakanie na pitvu
Vodič štvorkolky po hrozivo vyzerajúcej zrážke na mieste normálne komunikoval a navonok jeho zranenia vôbec nevyzerali vážne. Zraneného muža z miesta previezla privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci na ďalšie ošetrenie do nemocnice, odkiaľ však neskôr prišla tragická informácia, že pacient zomrel.
Či boli bezprostrednou príčinou smrti zranenia po dopravnej nehode, alebo iné komplikácie, s definitívnou platnosťou určí až nariadená pitva,
uviedla polícia k nečakanému úmrtiu 44-ročného muža.
Vzhľadom na zhoršujúci sa zdravotný stav vodiča nebolo bezprostredne po nehode možné vykonať štandardnú dychovú skúšku. Vodičovi štvorkolky bol preto odobratý biologický materiál a to, či bol počas jazdy pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, je momentálne predmetom laboratórneho vyšetrovania. U ostatných účastníkov tejto dopravnej nehody prítomnosť alkoholu zistená nebola. Policajti na mieste vykonali všetky potrebné procesné úkony a presná príčina vzniku havárie, ako aj miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.