Extrémne vlny horúčav a pretrvávajúce sucho si vyžiadali krutú daň na druhej najdlhšej európskej rieke. Hladina Dunaja v Rumunsku klesla na najnižšiu úroveň za posledných tridsať rokov. Situácia výrazne ochromila lodnú dopravu, ohrozila poľnohospodárstvo a úrady dokonca museli pristúpiť k regulácii vody pre chladenie jadrovej elektrárne.
Hladina rieky Dunaj v Rumunsku cez uplynulý víkend klesla na najnižšiu úroveň od roku 1996. Štátne úrady preto okamžite zaviedli prísne obmedzenia, čo negatívne ovplyvnilo zavlažovacie možnosti farmárov a spôsobilo vážne narušenie lodnej dopravy aj miestneho cestovného ruchu.
Extrémne teploty a kritický prietok
Vlny horúčav a dlhotrvajúce sucho dramaticky ovplyvnili v tomto roku vodné cesty po celej Európe. Podľa aktuálnych údajov medzinárodného projektu Reuters Climate Monitor sa v pondelok 20. júla na západe Európy očakávala maximálna priemerná teplota 26,2 stupňa Celzia. Je to o 2,7 stupňa viac, ako je bežná maximálna hodnota pre toto letné obdobie.
Rumunská štátna agentúra pre vodné hospodárstvo zverejnila alarmujúce čísla o aktuálnom stave toku:
- prietok rieky na rumunskom ústí dosiahol v nedeľu 19. júla iba 1 700 kubických metrov vody za sekundu,
- priemerný júlový prietok sa pritom za bežných okolností pohybuje na hodnote okolo 4 700 kubických metrov za sekundu.
Odstavené lode a ohrozené reaktory
Zábery priamo z miesta ukazujú dlhé úseky obnaženého piesku na brehoch v blízkosti štátnych hraníc so susedným Bulharskom. Táto krízová situácia má okamžité praktické následky pre celý strategický región:
- došlo k nútenému pozastaveniu niekoľkých pravidelných trajektových spojov,
- nákladné člny určené na prepravu obilia museli byť úplne odstavené, čo je obrovský problém, keďže Rumunsko patrí medzi najväčších predajcov a vývozcov obilia v Európskej únii,
- tamojšie úrady výrazne obmedzili poľnohospodárom prístup k vode na zavlažovanie plodín na juhovýchode krajiny.
Okrem prepravy a poľnohospodárstva štát prísne reguluje aj dôležité vodné nádrže, aby zaistil minimálnu výšku hladiny potrebnú na chladenie dvoch reaktorov štátneho výrobcu jadrovej energie Nuclearelectrica.
Očakávame, že hladiny Dunaja sa od pondelka budú postupne zvyšovať vďaka prichádzajúcim silným dažďom v niekoľkých okresoch,
uviedla rumunská vodohospodárska agentúra vo svojej najnovšej prognóze k vývoju situácie. Informácie o rozsiahlej prírodnej kalamite sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodnej agentúry Reuters.