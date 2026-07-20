Polícia odhalila rozsiahlu korupciu na dopravnom inšpektoráte, kde skúšobní komisári za tisícové úplatky zabezpečovali vodičské preukazy cudzincom. Žiadatelia vôbec neovládali slovenčinu a na teoretické skúšky za nich chodili nastrčené osoby s ich dokladmi. Trojica obvinených je po zásahu inšpekcie stíhaná na slobode.
V rámci policajnej akcie s krycím názvom ZÁMENA vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) obvinil dvoch príslušníkov Policajného zboru a jednu civilnú osobu. Závažný prípad súvisí s korupčnou trestnou činnosťou pri zabezpečovaní vodičských oprávnení priamo na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Prievidzi. K vzneseniu obvinení došlo v piatok 17. júla 2026.
Nastrčené osoby na skúškach a tisícové úplatky
Obvinení policajti pôsobili ako skúšobní komisári a svoju nelegálnu činnosť mali vykonávať v období od mája do novembra 2025. Vyšetrovanie inšpekcie odhalilo premyslený systém podvodov s nasledujúcimi detailmi:
- za jedného žiadateľa inkasovali finančnú odmenu v sume najmenej 3 800 eur,
- preukazy vybavovali osobám cudzej štátnej príslušnosti, ktoré neovládali slovenský jazyk v rozsahu potrebnom na vykonanie skúšky,
- na samotných testoch sa namiesto skutočných žiadateľov zúčastňovala iná osoba,
- tento náhradník sa pred komisiou bez problémov preukazoval cudzími dokladmi totožnosti.
Vyšetrovateľovi sa podarilo preukázateľne zdokumentovať najmenej dva konkrétne prípady, keď skúšku úspešne absolvovala iná osoba výmenou za sľúbenú finančnú odmenu. Súčasťou obvinenia je aj ďalšie podozrenie, podľa ktorého si policajti mali prostredníctvom sprostredkovateľa dať prisľúbiť úplatok vo výške až 6 000 eur za zabezpečenie vydania vodičského oprávnenia pre ďalšieho záujemcu. K realizácii tohto skutku však už napokon nedošlo.
Obvinenia a stíhanie na slobode
Skorumpovaní policajti sú v súčasnosti obvinení z pokračujúceho zločinu prijímania úplatku a z pokračovacieho prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Tretia, civilná osoba v tomto prípade čelí obvineniu z účastníctva na prečine zneužívania právomoci verejného činiteľa.
V rámci doterajšieho vyšetrovania boli vykonané viaceré procesné úkony vrátane zadržania podozrivých osôb, výsluchov a ďalších úkonov trestného konania. Obvinené osoby boli zo zadržania následne prepustené a sú stíhané na slobode,
uvádza sa v oficiálnom stanovisku k aktuálnemu priebehu vyšetrovania. Podrobné informácie o prípade a zásahu zverejnil komunikačný odbor Úradu inšpekčnej služby.