Irán využíva strategický Hormuzský prieliv ako mocenský nástroj a vyjednávací prostriedok v rámci prebiehajúceho konfliktu na Blízkom východe. Pred odchodom na dôležitý summit to vyhlásil americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Spojené štáty zároveň vyzývajú medzinárodné spoločenstvo, aby sa aktívnejšie zapojilo do ochrany globálnych námorných trás a začalo prispievať k riešeniu krízy.
Irán podľa americkej administratívy cielene zneužíva Hormuzský prieliv na presadzovanie svojich mocenských záujmov. V nedeľu 19. júla na túto skutočnosť ostro upozornil americký minister zahraničných vecí Marco Rubio tesne pred svojím odchodom na Filipíny, kde sa zúčastní na zasadnutí ministrov zahraničných vecí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN).
Zdieľanie bremena a ochrana obchodu
Je zrejmé, že Irán alebo aspoň niektorí ľudia v Iráne chcú kontrolovať tento prieliv a využívať ho proti svetu na dosiahnutie svojho,
povedal Rubio novinárom k aktuálnej stratégii iránskeho režimu.
Šéf americkej diplomacie zároveň zdôraznil, že ochrana kľúčových námorných trás nemôže zostať výlučne na pleciach jednej krajiny. Od svojich medzinárodných spojencov očakáva konkrétne a rázne kroky:
- Spojené štáty urobia a budú naďalej robiť všetko potrebné na ochranu globálnej námornej dopravy,
- ostatné krajiny však musia začať aktívne prispievať k spoločnému bezpečnostnému úsiliu,
- táto pomoc by mala mať konkrétnu podobu, či už ide o poskytnutie výzbroje alebo priame financie na nesenie tohto bremena.
Diplomatické riešenie podmieňujú činmi
Na otázky novinárov, či v eskalujúcom konflikte na Blízkom východe stále existuje priestor pre diplomatické východisko, odpovedal Rubio s opatrným optimizmom, no pre druhú stranu stanovil jasné podmienky.
Myslím si, že sme vždy otvorení diplomacii. Musí to byť skutočné. Musí to byť dohoda, ktorú sú ochotní dodržiavať. Nemôžu mať platné memorandum o porozumení, ak porušujú jeho podmienky. Spojené štáty vždy zostávajú otvorené diplomatickému riešeniu. S Iránom sme to skúšali viackrát a budeme v tom pokračovať,
uzavrel minister zahraničných vecí.
Krehké prímerie medzi USA a Iránom sa zrútilo po údajných útokoch Teheránu na civilné lode v Hormuzskom prielive zo začiatku júla tohto roka. O strategickej dôležitosti tohto uzla svedčí aj fakt, že cez túto kľúčovú námornú trasu prechádzala pred vojnou na Blízkom východe až pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu. Informácie o najnovších vyjadreniach amerického ministra sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správy od agentúry AFP.