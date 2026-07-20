Silné zemetrasenie v peruánskych Andách si cez víkend vyžiadalo najmenej šesť ľudských životov a desiatky zranených. Otrasy s magnitúdou 5,5 zničili takmer pol stovky budov a stovky ľudí pripravili o strechu nad hlavou. Okrem rodinných domov utrpeli obrovské škody aj vzácne historické pamiatky.
Najmenej šesť ľudí zahynulo a viac ako 30 utrpelo zranenia pri zemetrasení, ktoré v sobotu 18. júla večer miestneho času zasiahlo oblasť Ánd v Peru. Otras s magnitúdou približne 5,5 poškodil desiatky budov a okolo 300 obyvateľov zostalo bez strechy nad hlavou, potvrdili v nedeľu 19. júla miestne úrady.
Epicentrum otrasov a zničené domy
Podľa americkej geologickej služby USGS bol hlavný otras zaznamenaný o 21.24 h miestneho času. Z geologického hľadiska išlo o mimoriadne ničivý úkaz s nasledujúcimi parametrami:
- epicentrum sa nachádzalo neďaleko mesta Sicaya v provincii Huancayo,
- hypocentrum bolo lokalizované do hĺbky okolo 24 kilometrov,
- po hlavnom údere bolo zaznamenaných aj najmenej 12 ďalších citeľných dotrasov.
Najväčšie materiálne škody boli hlásené z poľnohospodárskeho regiónu Chongos Bajo, ktorý leží približne 300 kilometrov východne od hlavného mesta Lima. Práve tam sa zrútilo množstvo domov postavených z tradičných materiálov, ako sú nepálené tehly či zmes dreva, trstiny a hliny tradične nazývaná quincha.
Celkovo bolo úplne zničených až 48 domov. Šéf peruánskej civilnej ochrany Luis Vásquez upozornil na vážnosť situácie a komplikované záchranné práce.
Počet nezvestných je pre nás v tejto chvíli stále neznámy a pod troskami budov zostali okrem ľudí uväznené aj mnohé hospodárske zvieratá,
uviedol Vásquez k aktuálnej bilancii a záchranným operáciám.
Ohrozené pamiatky a Ohnivý kruh
Medzi ťažko poškodenými budovami je po víkende aj vzácny kostol a bývalý kláštor Santiago de León z roku 1565, ktorý je oficiálnou národnou kultúrnou pamiatkou a historickou pýchou celého regiónu.
Zemetrasenia v tejto oblasti však nie sú úplnou výnimkou. Peru leží na tichomorskom Ohnivom kruhu, kde sa aktívne stretávajú viaceré tektonické platne a celá zóna je miestom intenzívnej seizmickej aktivity. Krajinu zasiahne ročne v priemere približne 400 zemetrasení, no tri štvrtiny z nich sú natoľko slabé, že ich ľudia bežne vôbec nepocítia.
Zatiaľ posledné obrovské zemetrasenie zasiahlo tento juhoamerický štát v roku 2007, keď pri ničivom otrase s magnitúdou 7,9 zahynulo v provincii Pisco takmer 600 ľudí. Správy o víkendovom nešťastí sprostredkovala slovenská tlačová agentúra TASR na základe informácií od svetových agentúr AFP a AP.