Americký viceprezident J. D. Vance a jeho manželka Usha sa tešia z nového prírastku do rodiny. V nedeľu sa im narodil v poradí už štvrtý potomok, syn Alec Neel. Ide o mimoriadne zriedkavý historický okamih, keďže narodenie dieťaťa úradujúcemu americkému viceprezidentovi naposledy zaznamenali pred viac ako stopäťdesiatimi rokmi.
Americkému viceprezidentovi J. D. Vanceovi a jeho manželke Ushe Vanceovej sa v nedeľu 19. júla v Národnom vojenskom zdravotníckom centre Waltera Reeda v meste Bethesda v štáte Maryland narodilo štvrté dieťa. Ide o syna, ktorému dali meno Alec Neel Vance.
S nadšením oznamujeme, že sa nám dnes ráno narodil chlapček Alec Neel Vance. Usha a dieťa sú šťastní a zdraví a naše deti sa nesmierne tešia, že sa stretnú so svojím malým bračekom,
uviedol 41-ročný viceprezident na sociálnej sieti X a zároveň verejne poďakoval ošetrujúcim lekárom za ich odvedenú prácu.
Rodinné zázemie a podpora pôrodnosti
Známy republikánsky politik má so svojou manželkou, s ktorou sa zoznámil na elitnej Yale University a s ktorou sú v manželskom zväzku od roku 2014, už tri staršie deti:
- deväťročného syna Ewana,
- šesťročného syna Viveka,
- štvorročnú dcéru Mirabel.
Najnovšie tehotenstvo Ushy Vanceovej, dcéry indických prisťahovalcov a bývalej právničky, ktorá v minulosti pôsobila ako asistentka sudcu Najvyššieho súdu USA Johna Robertsa, verejne oznámil v januári tohto roka. Vance, bývalý príslušník námornej pechoty, v politike dlhodobo upozorňuje na klesajúcu pôrodnosť v USA a verejne podporuje väčšie rodiny. Na zhromaždení proti interrupciám v januári 2025 jasne vyhlásil, že v Spojených štátoch chce vidieť viac detí. V minulosti tiež uviedol, že rozhodnutie mať ďalšie dieťa osobne ovplyvnila aj tragická vražda konzervatívneho aktivistu a jeho blízkeho priateľa Charlieho Kirka.
Historická rarita v Bielom dome
Tehotenstvo druhej dámy vzbudilo značnú mediálnu pozornosť nielen v USA, ale aj vo svete. Je totiž mimoriadne zriedkavé, aby sa rodina najvyšších ústavných činiteľov rozrástla priamo počas výkonu ich náročnej funkcie. Podľa oficiálnych historických záznamov súkromnej neziskovej organizácie White House Historical Association ide o skutočnú raritu:
- úradujúcemu viceprezidentovi sa naposledy narodil syn v roku 1870, kedy bol druhým mužom USA Schuyler Colfax,
- ešte predtým sa podobná udalosť stala v roku 1829 vtedajšiemu viceprezidentovi Johnovi C. Calhounovi.
Narodenie Aleca Neela Vancea prichádza zhodou okolností v období, keď viacerí poprední predstavitelia administratívy prezidenta Donalda Trumpa oznámili prírastky do svojich rodín. Štvrté dieťa sa nedávno narodilo Katie Millerovej, manželke Trumpovho poradcu pre národnú bezpečnosť Stephena Millera. Svoje druhé dieťa zasa v máji tohto roka porodila hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Informácie o radostnej udalosti v rodine amerického viceprezidenta poskytli svetové agentúry a sprostredkovala ich tlačová agentúra TASR.