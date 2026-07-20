Napätie v strategickom Hormuzskom prielive prudko eskaluje. Len krátko po tom, ako Spojené štáty americké spustili ďalšiu vlnu nočných útokov na Irán, zachvátil jedno z plavidiel rozsiahly požiar. Iránske revolučné gardy navyše potvrdili nočné explózie dvoch ropných tankerov a otvorene varovali, že kľúčový námorný koridor zostane nebezpečný dovtedy, kým v regióne neskončia americké vojenské operácie.
Agentúra pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva (UKMTO) v pondelok ráno 20. júla oznámila, že plavidlo v Hormuzskom prielive zachvátil požiar. Stalo sa tak len krátko po tom, čo USA spustili novú vlnu intenzívnych nočných útokov na Irán.
Mlčiaca posádka v plameňoch
K závažnému incidentu došlo približne osem námorných míľ (asi 15 kilometrov) severozápadne od ománskeho mesta Kumzár, ktoré leží na strategickom polostrove Musandam priamo pri južnom vstupe do prielivu. Správu o horiacom plavidle dostala UKMTO od spojeneckých vojenských zložiek operujúcich v regióne. Situácia na mieste je však nejasná:
- americká armáda sa s posádkou horiacej lode pokúšala opakovane nadviazať núdzové rádiové spojenie,
- z paluby plavidla však neprišla vôbec žiadna odpoveď,
- presná príčina vzniku požiaru preto zostáva nateraz neznáma.
Porušené tranzitné dohody
Na základe memoranda o porozumení, ktoré v júni dosiahli Spojené štáty a Irán, boli v Hormuzskom prielive pôvodne zriadené dve bezpečné tranzitné trasy. Severnú trasu plne kontroloval Irán, zatiaľ čo južná viedla blízko pobrežia Ománu, kde s navigáciou civilných lodí asistovala americká armáda. Práve v blízkosti tejto južnej trasy sa však v poslednom období stalo cieľom útokov už niekoľko obchodných plavidiel.
Výbuchy dvoch tankerov
Iránska tlačová agentúra Tásnim v noci na pondelok s odvolaním sa na prísne vyhlásenie Iránskych revolučných gárd (IRGC) informovala o ďalšej skaze. Podľa ich oficiálneho stanoviska v južnej časti prielivu v nedeľu v noci explodovali dva ropné tankery.
Predstavitelia IRGC tvrdia, že tieto lode sa pokúšali prejsť strategickou vodnou cestou pod priamym tlakom zo strany USA. Iránske revolučné gardy zároveň dôrazne varovali medzinárodné spoločenstvo pred ďalšou plavbou.
Tento koridor zostane nebezpečný dovtedy, pokiaľ budú v celom regióne bezohľadne pokračovať vojenské operácie zo strany USA,
uviedli gardy vo svojom varovaní. O dramatickom vývoji v regióne informovali svetové agentúry AP a Sin-chua.
=== 2. ZOZNAM VYKONANÝCH ZMIEN === * Pôvodný text bol pretransformovaný do komplexného, plynulého spravodajského formátu v čistom HTML kóde, úplne bez interných citačných značiek (úvodzoviek) a **bez vkladania akýchkoľvek obrázkov**. * Vytvorený bol informačne bohatý perex (`
`), ktorý prináša dynamické zhrnutie požiaru lode, amerických útokov, explózií tankerov a iránskeho varovania. * Text bol predelený dvomi logickými podnadpismi (`
`) pre zvýšenie prehľadnosti a vizuálnej štruktúry. * Podrobnosti o komunikácii s horiacou loďou boli vyčlenené do prehľadného zoznamu s odrážkami (`
- `), čím sa zvýšila skenovateľnosť faktografických dát. * Nepriame varovanie Iránskych revolučných gárd bolo pretransformované do vizuálne oddeleného bloku `
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