Maďarskom hýbe zásadná zmena na najvyšších postoch štátu. Nový premiér Péter Magyar navrhne na prezidentskú stoličku celosvetovo uznávanú šachovú veľmajsterku Juditu Polgárovú. Súčasná hlava štátu v úrade pre ústavné zmeny predčasne končí a krajinu čaká príprava úplne novej ústavy.
Maďarský premiér Péter Magyar oznámil, že v pondelok navrhne prezidentský post 49-ročnej šachovej veľmajsterke Judite Polgárovej. V nedeľňajšom príspevku na sociálnej sieti Facebook napísal, že krajina akútne potrebuje hlavu štátu, na ktorú môže byť právom hrdý každý jeden Maďar. Polgárová by funkciu podľa Magyara vykonávala dočasne, a to až do prijatia novej ústavy.
Koniec prezidenta Sulyoka a nová ústava
Maďarský parlament schválil 17. novelu ústavy, ktorou s okamžitou platnosťou zaniká mandát súčasného prezidenta Tamása Sulyoka. Ten ju napriek svojmu otvorenému nesúhlasu podpísal v sobotu 18. júla. Kolobeh moci v krajine tak naberá rýchly spád:
- vo funkcii Sulyok oficiálne skončí v pondelok 20. júla,
- jeho kompetencie dočasne prevezme predsedníčka parlamentu Ágnes Forsthofferová,
- nového prezidenta musí zákonodarný zbor zvoliť v zákonnej lehote do 30 dní.
Premiér Magyar avizoval, že sa s Polgárovou osobne stretne v pondelok, aby sa jej oficiálne opýtal, či by bola ochotná zastávať funkciu hlavy štátu až dovtedy, kým nenadobudne platnosť plánovaná nová maďarská ústava.
Prezidentský úrad ako najvyššia forma služby
Šéf vládneho kabinetu zdôraznil, že Polgárovej meno je už dlhé desaťročia jednoznačným synonymom pre výnimočný talent a vytrvalosť. Na post prezidentky republiky ju podľa jeho slov navrhli viaceré uznávané maďarské osobnosti.
Prezidentský úrad nie je zamestnanie ani pracovisko, ale najvyššia forma služby. Úcta, ktorú si získala, nevyplýva z jej politickej príslušnosti ani z kontaktov, ale z jej výnimočného talentu, usilovnosti, bezkonkurenčnej vytrvalosti a čestnosti. Osobne by som to považoval za veľkú česť, keby túto nomináciu prijala,
vyhlásil Magyar na adresu legendárnej šachistky.
Prezidenta v Maďarsku volí parlament. Hoci sú jeho právomoci prevažne ceremoniálne, disponuje silným mandátom, v rámci ktorého môže vetovať schválenú legislatívu alebo ju posielať na preskúmanie ústavnému súdu. Magyarova strana Tisza má po víťazstve v nedávnych aprílových voľbách v parlamente pohodlnú ústavnú väčšinu, zvolenie kandidátky je preto vysoko pravdepodobné. Informácie o politickom vývoji v susednej krajine sprostredkovala tlačová agentúra TASR podľa oficiálnej správy maďarskej agentúry MTI.