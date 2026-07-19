Ruský prezident verejne poďakoval Severnej Kórei za významnú vojenskú pomoc vo vojne proti Ukrajine. V Moskve osobne prijal severokórejskú ministerku zahraničných vecí a vyzdvihol nasadenie tisícok ázijských vojakov do priamych bojov. Za poskytnuté zbrane a ľudskú silu sa Kremeľ izolovanému režimu podľa medzinárodných expertov odvďačuje štedrou finančnou i technologickou podporou.
Ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu 19. júla opätovne ocenil Severnú Kóreu (KĽDR) za podporu Ruska vo vojne na Ukrajine. V Kremli prijal severokórejskú ministerku zahraničných vecí Čche Son-hui, ktorú na návštevu do Ruska pôvodne pozval šéf diplomacie Sergej Lavrov.
Chcel by som ešte raz vyjadriť svoju vďaku za podporu pre špeciálnu vojenskú operáciu, ktorú momentálne vykonávame,
povedal Putin hosťom. Termínom špeciálna vojenská operácia predstavitelia Moskvy dlhodobo označujú ruskú inváziu na Ukrajinu, ktorá sa začala 24. februára 2022.
Tisíce vojakov a hlbšie partnerstvo
Severná Kórea na podporu ruskej armády poskytuje masívnu pomoc vo viacerých strategických smeroch. Z doterajších informácií o vzájomnej spolupráci vyplývajú nasledujúce fakty:
- KĽDR vyslala do priamych bojov približne 15 000 vojakov,
- ich hlavným cieľom je pomôcť vytlačiť ukrajinské sily z ruskej Kurskej oblasti,
- okrem ľudskej sily poskytuje Pchjongjang aj zbrane na podporu ruského vojnového úsilia,
- vodca KĽDR Kim Čong-un začiatkom tohto roka prisľúbil ruskej strane bezpodmienečnú podporu.
Tejto masívnej vojenskej pomoci predchádzalo podpísanie kľúčovej dohody o strategickom partnerstve, ktorú v júni 2024 v Pchjongjangu spoločne uzavreli Putin a Kim Čong-un.
Rovnaká úcta a obojstranné výhody
Šéf Kremľa podľa zverejneného videa vyhlásil, že Rusko nikdy nezabudne na hrdinské činy severokórejských vojakov. Prisľúbil, že títo vojaci budú ctení úplne rovnako ako tí ruskí. Putin zároveň ocenil vzájomné porozumenie, ktoré sa podarilo nadviazať s Kimom, a zdôraznil, že vzťahy medzi oboma krajinami sa úspešne rozvíjajú vo všetkých oblastiach.
Podľa severokórejskej ministerky bude toto pevné spojenectvo naďalej pokračovať.
Pchjongjang bude naďalej neochvejne podporovať snahy Ruska zamerané na obranu suverenity, bezpečnostných záujmov, územnej celistvosti, ako aj na riešenie základných príčin ukrajinskej krízy,
uviedla Čche Son-hui k budúcim vzťahom a geopolitickej situácii.
Výmenou za tisíce vojakov a zbrane dostala ázijská krajina od Moskvy podľa odborníkov obrovskú protihodnotu. Ide najmä o finančnú pomoc, dodávky potravín, energie a pokročilú vojenskú technológiu. Informácie o diplomatickom stretnutí sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od agentúr AFP a TASS.