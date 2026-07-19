Rekordne horúci začiatok leta vyhnal na slnko celé Slovensko a s ním aj typický problém prvých letných týždňov: svrbivé vyrážky známe ako slnečná alergia. Najčastejšie ide o polymorfnú svetelnú erupciu, ktorá sa objavuje práve po prvom intenzívnom slnení. Dobrá správa znie, že sa jej dá predchádzať a koža sa dá na slnko postupne otužiť.
Tohtoročné leto vstúpilo do histórie skôr, ako sa poriadne začalo. Slovensko zažilo od 18. júna do 1. júla mimoriadnu vlnu horúčav, počas ktorej padol nový národný teplotný rekord 41,3 stupňa Celzia, ktorý SHMÚ následne oficiálne potvrdil, a záchranári hlásili stovky kolapsov z tepla. Popri úpaloch a spáleninách sa však v ambulanciách a lekárňach každoročne s prvým silným slnkom objavuje aj tretia letná klasika: pacienti so svrbivými pupienkami a pľuzgierikmi na dekolte, ramenách či rukách. Ľudovo sa tomu hovorí alergia na slnko a hoci názov nie je medicínsky celkom presný, problém je skutočný a vie pokaziť dovolenku hneď v úvode.
Čo sa v koži deje
Pod pojmom slnečná alergia sa skrýva viacero rôznych reakcií kože na ultrafialové žiarenie, odborne nazývaných fotodermatózy. Zďaleka najčastejšou je polymorfná svetelná erupcia. Ide o prehnanú odpoveď imunitného systému, ktorú podľa odborných zdrojov spúšťa najmä UVA zložka žiarenia. Prejaví sa zvyčajne niekoľko hodín po slnení, a to príznačne na miestach, ktoré boli celú zimu schované: na krku, dekolte, ramenách, predlaktiach či priehlavkoch. Vyrážka má rôzne podoby, od drobných červených bodiek cez pupienky až po pľuzgieriky, ktoré intenzívne svrbia alebo pália.
Typické je načasovanie: prvé prejavy prichádzajú na jar alebo na začiatku leta po prvom intenzívnom slnení, prípadne hneď v úvode dovolenky pri mori, keď koža odvyknutá od slnka dostane naraz veľkú dávku žiarenia. Postihuje častejšie ženy a mladších ľudí a mnohým sa vracia každý rok. Je tu však aj povzbudivá správa: vyrážky zvyčajne ustúpia samy do jedného až dvoch týždňov bez jaziev a s každým ďalším opatrným slnením sa koža otužuje, takže koncom leta už nemusí mať žiadny problém.
Nie vždy je na vine len slnko
Samostatnou kapitolou sú reakcie, pri ktorých slnko len stlačí spúšť. Citlivosť kože na žiarenie dokážu výrazne zvýšiť takzvané fotosenzibilizátory: podľa lekárnických zdrojov k nim patria niektoré lieky, rastliny aj zložky kozmetiky, napríklad niektoré antibiotiká, lieky proti bolesti a zápalu či prípravky na odvodnenie. Kombinácia mastných krémov a UV žiarenia zase pri citlivých ľuďoch vyvoláva takzvané malorské akné, drobné pupienky pripomínajúce akné. Preto sa pri opakovaných vyrážkach oplatí prečítať príbalové letáky svojich liekov a na dovolenke skúsiť ľahšie, nemastné opaľovacie prípravky pre citlivú pokožku. Zriedkavou, no vážnejšou formou je slnečná žihľavka, ktorá sa objaví už pár minút po vyjdení na slnko; vo výnimočných prípadoch môže vyvolať až celkovú alergickú reakciu, ktorá patrí okamžite do rúk záchranárov.
Ako vyrážkam predísť
Prevencia stojí na rovnakom princípe ako pri spálení, len s väčším dôrazom na postupnosť. Koži treba dať čas: prvé dni sa slniť len krátko, predlžovať pobyt pomaly a vyhýbať sa slnku v čase najsilnejšieho žiarenia, zhruba medzi jedenástou a pätnástou hodinou. Kľúčový je širokospektrálny opaľovací prípravok s vysokým faktorom a silnou UVA ochranou, teda so symbolom UVA v krúžku na obale, nanášaný v dostatočnom množstve a opakovane. Pomáha aj vzdušné oblečenie s dlhým rukávom, klobúk a slnečné okuliare. Ľuďom, ktorým sa ťažká forma vyrážok vracia každé leto, môže dermatológ ponúknuť fototerapiu: kontrolované otužovanie kože malými dávkami UV žiarenia ešte pred sezónou, ktoré znášanlivosť slnka postupne zvyšuje.
Čo robiť, keď vyrážka už kvitne
Prvým a najúčinnejším liekom je tieň: pri pokračujúcom slnení sa vyrážka zhoršuje, bez slnka ustupuje rýchlejšie. Postihnutým miestam uľaví chladenie, napríklad vlažná sprcha alebo studený obklad, a upokojujúce prípravky po opaľovaní. Pri výraznom svrbení pomáhajú voľnopredajné antihistaminiká a lekár môže na obmedzený čas predpísať kortikosteroidný krém, ktorý tlmí zápal a svrbenie. K lekárovi patrí každá vyrážka, ktorá neustupuje do dvoch týždňov, opakovane sa vracia, mokvá, bolí alebo ju sprevádzajú celkové príznaky ako horúčka; okamžitú pomoc na čísle 155 alebo 112 si vyžaduje opuch tváre či dýchacie ťažkosti po pobyte na slnku.
Slnko teda ani pri tejto diagnóze nemusí byť nepriateľ, len partner, ktorý vyžaduje pravidlá. V lete, ktoré už stihlo prepísať slovenské teplotné tabuľky, to platí dvojnásobne: kto dávkuje slnko postupne a chráni sa poctivo, má veľkú šancu, že jediné, čo si z tohtoročných rekordov odnesie, bude opálenie, a nie svrbiaca mapa na dekolte. Tento text je informačný a nenahrádza vyšetrenie; pri pretrvávajúcich či závažných kožných problémoch je správnou adresou dermatológ.