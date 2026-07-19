Ruský opozičný politik Boris Nadeždin definitívne vzdal svoj boj o kreslo v Štátnej dume. Z nadchádzajúcich septembrových volieb odstupuje pre masívny tlak štátnych orgánov, zaradenie na zoznam zahraničných agentov a nedávny súdny verdikt za extrémizmus. Úrady mu podľa jeho vlastných slov systematicky znemožňujú akékoľvek politické pôsobenie a ohrozujú bezpečnosť jeho podporovateľov.
Ruský opozičný politik Boris Nadeždin verejne oznámil, že nebude kandidovať v nadchádzajúcich septembrových voľbách do Štátnej dumy. Ako hlavný dôvod svojho rozhodnutia na komunikačnej platforme Telegram v nedeľu 19. júla uviedol neúnosný tlak zo strany štátnych úradov. Tieto inštitúcie mu podľa jeho slov zatvárajú ústa, úplne ho vytláčajú z verejného života a výrazne mu sťažujú existenciu.
Nedávno ho navyše zaradili na kontroverzný zoznam takzvaných zahraničných agentov, čo mu podľa aktuálnej ruskej legislatívy priamo znemožňuje uchádzať sa o akékoľvek volené funkcie.
Moje možnosti legálne sa angažovať v opozičnej politike v Rusku sa vyčerpali. Dúfam, že je to len dočasné. Nie som pripravený ohroziť tých, ktorí ma podporujú a zúčastnili sa na volebnej kampani. Teraz si musím premyslieť, ako budem ďalej žiť. Dúfam, že zostanem nažive a na slobode,
napísal Nadeždin vo svojom vyhlásení s tým, že na neho úrady vrátane ministerstva spravodlivosti neustále útočili, no napriek tomu verí, že kým sú v krajine ľudia s nádejou, tak nikdy neumrie.
Trest za Navaľného a koniec kampane
Nadeždin patrí k jedným z mála politikov v Rusku, ktorí ešte stále otvorene kritizujú prezidenta Vladimira Putina a prebiehajúcu vojnu na Ukrajine. Štátne orgány proti nemu tvrdo zakročili aj v piatok 17. júla, keď ho súd oficiálne uznal za vinného. Dôvodom a následkami tohto verdiktu boli viaceré skutočnosti:
- politik bol potrestaný za údajné vystavovanie extrémistických symbolov,
- konkrétnym previnením bolo zverejnenie archívneho videa z roku 2023,
- v inkriminovanom zábere sa len krátko objavil zosnulý opozičný líder Alexej Navaľný,
- od súdu za tento prečin dostal pokutu vo výške 1 000 rubľov (približne 8,5 eura).
Samotnú predvolebnú kampaň, ktorú ako nezávislý kandidát 63-ročný politik oznámil ešte v júni tohto roka, tak definitívne ukončilo spomínané zaradenie do registra zahraničných agentov spoločne so súdnym verdiktom.
Minuloročné prezidentské voľby a čistky
Pozornosť ruskej verejnosti aj medzinárodných médií si politik získal najmä počas kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2024. Pred jeho volebnými štábmi v rôznych ruských mestách sa vtedy tvorili dlhé rady ľudí, ktorí boli ochotní svojím podpisom verejne potvrdiť podporu jeho kandidatúry. Do volieb ho v tom čase nominovala neskôr zrušená strana Občianska iniciatíva.
Jeho tím napokon odovzdal príslušnej volebnej komisii viac než požadovaných 100 000 podpisov, ktoré dobrovoľníci zozbierali aj v tých najodľahlejších ruských regiónoch. Volebná komisia ho však napriek splneniu zákonnej požiadavky ako kandidáta odmietla zaregistrovať. Svoje rozhodnutie odôvodnila tým, že v predložených podpisových hárkoch našla príliš veľa neplatných záznamov.
Od začiatku vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 úrady výrazne zintenzívnili zásahy proti kritikom vlády a stovky z nich uväznili. Takmer všetci oponenti režimu sú v súčasnosti buď vo väzení, mŕtvi, alebo žijú v nútenom exile v zahraničí. Správu o aktuálnom vývoji na ruskej politickej scéne priniesla tlačová agentúra TASR, ktorá sa odvolala na informácie z francúzskej agentúry AFP.