Kaufland začal v Nemecku testovať nadstavce, ktoré z obyčajného nákupného vozíka spravia inteligentný skener s dvomi kamerami. Zákazník načíta tovar priamo pri vkladaní do košíka a pri pokladnici už len zaplatí. Prvý test však ukázal, že technológia má zatiaľ jednu podstatnú slabinu.
Predstava nákupu, pri ktorom sa pri pokladnici nečaká, pretože pokladňou je samotný vozík, sa v obchode skloňuje roky. Skupina Schwarz, pod ktorú Kaufland patrí, teraz urobila ďalší krok: od polovice júna 2026 skúša v jednej nemeckej predajni takzvané smart carts, teda inteligentné nákupné vozíky. Skôr ako sa však rozlúčime so samoobslužnými pokladnicami, oplatí sa pozrieť, čo novinka naozaj vie a čo zatiaľ nie.
Klip namiesto špeciálneho vozíka
Pilotný projekt beží v predajni v meste Jettingen Oberjettingen v Bádensku Württembersku a čoskoro sa má pridať druhá prevádzka v oblasti Rýn Mohan. Kaufland nezvolil drahé špeciálne vozíky s displejom a zabudovanou elektronikou, aké testujú iné reťazce. Namiesto toho podľa odborníkov z portálu Retail Optimiser, ktorý riešenie vyskúšal priamo na mieste, nasadzuje takzvané clip on zariadenia čínskeho výrobcu Hanshow: nadstavce, ktoré personál jednoducho pripne na bežné vozíky. Práve tento prístup výrazne znižuje náklady na jeden vozík a rozhodne o tom, či sa technológia oplatí nasadiť plošne.
Princíp je jednoduchý. Zákazník sa prihlási vernostnou kartou Kaufland Card Xtra alebo aplikáciou, tovar skenuje priamo pri vkladaní do vozíka a priebežne vidí obsah aj cenu nákupu. Zaplatí potom pri samoobslužnej pokladnici. Softvér pre používateľské rozhranie vyvinula koncernová Schwarz IT spolu s Hanshow a napojenie na pokladničný systém dodala firma Gebit. Novinka je zapojená do systému samoobslužného skenovania K Scan, ktorý Kaufland v Nemecku prevádzkuje s ručnými skenermi; tie nezmiznú, vozík ich má dopĺňať najmä pri veľkých nákupoch. „Test v Jettingene beží súbežne so systémom K Scan, takže si zákazníci môžu slobodne vybrať,“ uviedol reťazec pre odborný denník Lebensmittel Zeitung.
Kamery, ktoré zatiaľ prižmurujú oči
Srdcom nadstavca sú dve výkonné senzorové kamery, ktoré majú v reálnom čase sledovať, či zákazník tovar naozaj naskenoval. Keďže ide o nadstavec na bežný vozík, chýba mu váhová kontrola, akú poznajú samoobslužné pokladnice; ochrana pred „zabudnutým“ tovarom tak stojí a padá práve na kamerách. A tu sa ukázala slabina: keď testovací tím Retail Optimiser vložil do vozíka nenaskenovaný tovar, systém nezareagoval. Ochrana pred stratami, ktorá je pre obchodníkov pri samoobslužných technológiách kľúčová, teda zostáva zatiaľ skôr sľubom ako funkciou. Pre Kaufland to nemusí byť prekvapenie, pilotné testy slúžia presne na odhaľovanie takýchto medzier, no zároveň to naznačuje, prečo sa plošné nasadenie nechystá zo dňa na deň.
Zapadá to do väčšieho plánu. A čo Slovensko?
Inteligentný vozík nie je osamelý experiment. Kaufland v Nemecku súbežne rozširuje samoobslužné pokladnice a systém K Scan a v Česku už skôr testoval robota Tally na kontrolu regálov či váhy s umelou inteligenciou, ktoré samy rozpoznajú druh ovocia a zeleniny. Smart vozík posúva rovnakú logiku o krok ďalej: preniesť čo najväčšiu časť pokladničnej práce priamo do uličiek predajne.
Slovenských zákazníkov bude zaujímať, či sa novinka dostane aj k nám. Kaufland u nás k januáru 2026 prevádzkoval 88 predajní a nemecké pilotné projekty skupiny Schwarz sa v minulosti do regiónu postupne dostávali, či už išlo o samoobslužné pokladnice alebo skenovacie aplikácie. Pri inteligentných vozíkoch však zatiaľ ide o test v jedinej predajni a reťazec o rozšírení mimo Nemecka nehovorí. Ak sa nadstavce osvedčia, ich výhodou bude práve jednoduchosť: pripnúť krabičku na existujúce vozíky je neporovnateľne lacnejšie ako meniť celý vozový park.
Jedno je však už dnes jasné: správnejšie ako „koniec samoobslužných pokladníc“ je hovoriť o ich evolúcii. Aj so smart vozíkom sa totiž platí práve pri nich, len bez vykladania tovaru na pás. Revolúcia v nakupovaní tak zatiaľ vyzerá menej filmovo a viac prakticky: ako malá krabička s kamerami, ktorá sa ešte len učí všímať si, čo jej vkladáte pod nos.