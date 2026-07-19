Spojené štáty sú odhodlané udržať strategický Hormuzský prieliv otvorený pre medzinárodný obchod s ropou. Washington preferuje diplomatické riešenie a mierovú dohodu s Iránom, no americký minister energetiky jasne deklaroval, že voľnú plavbu zabezpečia aj silou, ak to bude nevyhnutné. Situácia na Blízkom východe pritom zostáva mimoriadne napätá po nedávnom obnovení vzájomných vojenských úderov.
Spojené štáty uprednostňujú zabezpečenie voľnej plavby v Hormuzskom prielive prostredníctvom mierovej dohody s Iránom, dosiahnu to však aj bez nej. V nedeľu 19. júla to oficiálne uviedol americký minister energetiky Chris Wright.
Dohoda s Teheránom alebo silové riešenie
Zástupca americkej administratívy naznačil, že riešenie prebiehajúcej krízy leží primárne na pleciach iránskeho vedenia, pričom Washington je pripravený na obe možnosti.
Prezident Trump to chce ukončiť mierovou dohodou s Iránom, ale na to sú potrebné dve strany. Ak sú pripravení to urobiť, tak to skončí. Ak nie, budeme naďalej zabezpečovať tok dopravy cez prieliv bez spolupráce Iránu,
povedal Wright v rozhovore pre americkú televíziu ABC News.
Podľa ministra denne prichádza z oblasti Blízkeho východu obrovské množstvo strategickej suroviny. Rozdelenie týchto dodávok je nasledovné:
- z tohto mimoriadne dôležitého regiónu prúdi približne 14 miliónov barelov ropy denne (1 barel predstavuje 159 litrov),
- sedem miliónov barelov sa prepravuje tankermi priamo cez Hormuzský prieliv,
- zvyšná polovica objemu sa distribuuje alternatívnymi trasami prostredníctvom ropovodov.
Tieto aktuálne čísla podľa ministra energetiky predstavujú zhruba dve tretiny celkového objemu dopravy spred ozbrojeného konfliktu. Ako sám zhodnotil, ide o veľmi výrazný nárast v porovnaní s tohtoročným marcom.
Eskalácia konfliktu a porušené prímerie
Spojené štáty americké (USA) a Izrael spoločne vojensky zaútočili na Irán ešte 28. februára. V júni tohto roka pritom Washington a Teherán podpísali memorandum o porozumení, ktoré predpokladalo okamžité prímerie na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Tento krehký zmier však nevydržal dlho a kríza sa opäť naplno prejavila počas leta:
- USA v noci na 8. júla nečakane obnovili rozsiahle útoky na Irán, pričom tamojší režim obvinili z porušovania existujúcich dohôd týkajúcich sa Hormuzského prielivu,
- Teherán v rámci vojenskej odvety okamžite zaútočil na viaceré ciele v okolitých arabských krajinách, kde majú USA vybudované svoje vojenské základne,
- v týchto útokoch na blízkovýchodných spojencov Washingtonu pokračovali iránske sily aj počas nedele 19. júla.
Informácie o geopolitickom vývoji a vyjadreniach americkej strany sprostredkovala slovenská tlačová agentúra TASR na základe podrobnej správy od agentúry TASS.