Počas údržby v jedinej funkčnej jadrovej elektrárni na africkom kontinente došlo k úniku radiácie, ktorému bolo vystavených niekoľko pracovníkov. Úrady však upokojujú verejnosť, že dávka žiarenia bola zanedbateľná a incident nepredstavoval žiadne bezpečnostné riziko pre okolie. Juhoafrická republika napriek tomu naďalej počíta s masívnym rozširovaním jadrovej energetiky.
Počas údržby v jadrovej elektrárni Koeberg v Juhoafrickej republike (JAR) bolo niekoľko jej pracovníkov priamo vystavených žiareniu. Dávka, ktorú prijali, však bola nižšia ako v prípade bežného röntgenu zubov a rádioaktívny materiál sa do okolitého prostredia vôbec neuvoľnil. O situácii informoval v nedeľu 19. júla tamojší minister energetiky Kgosientsho Ramokgopa.
Zlyhanie ventilácie a minimálne riziko
K únikom žiarenia došlo v uplynulých týždňoch pri troch samostatných incidentoch v zariadení, ktoré sa nachádza približne 30 kilometrov severne od Kapského Mesta. Kľúčovými faktami udalostí sú:
- k únikom došlo v dňoch 30. júna, 2. júla a 7. júla,
- príčinou bola dočasná porucha dodávky elektrickej energie, ktorá narušila prevádzku ventilačných systémov,
- pre obce v bezprostrednom okolí elektrárne nehrozilo žiadne nebezpečenstvo.
Vedúci oddelenia jadrovej bezpečnosti v JAR Velaphi Ntuli k situácii uviedol, že celá udalosť nedosiahla ani základné hlásne prahy.
Incidenty nespĺňali kritériá, podľa ktorých by sa museli hlásiť ako udalosti jadrovej bezpečnosti,
vysvetlil Ntuli úroveň závažnosti zlyhania ochranných systémov.
Jadrová energia ako liek na krízu
Vláda JAR trvá na tom, že jadrová energia bude aj naďalej kľúčovou súčasťou budúceho energetického mixu krajiny. Jadrová elektráreň Koeberg, ktorú prevádzkuje štátna spoločnosť Eskom, je v súčasnosti vôbec jediným funkčným zariadením svojho druhu v celej Afrike.
Štát plánuje do roku 2039 zvýšiť kapacitu výroby jadrovej energie o 5,2 gigawattu, a to aj napriek určitým obavám verejnosti. Krajina sa totiž v posledných rokoch potýka s vážnym nedostatkom elektrickej energie, ktorej výroba je naďalej vo veľkej miere závislá od uhlia. Sporadické výpadky prúdu sú pre mnohých obyvateľov na dennom poriadku, a preto vláda považuje jadrovú energiu za dôležitú zložku vytvárania spoľahlivejších dodávok. Správu o dianí v Južnej Afrike sprostredkovala agentúra TASR na základe informácií od agentúry DPA.