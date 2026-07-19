Americký prezident Donald Trump požaduje sprísnenie pripravovaného sankčného zákona proti Rusku. Navrhuje, aby do legislatívy, ktorej pôvodným autorom bol nedávno zosnulý senátor Lindsey Graham, pribudli aj tvrdé opatrenia voči Iránu. Samotný návrh má v Senáte širokú podporu a zameriava sa najmä na obmedzenie ruského exportu energií.
Americký prezident Donald Trump sa vyslovil za to, aby bol Irán zahrnutý do prísneho návrhu zákona o sankciách USA voči Rusku, ktorého autorom bol zosnulý republikánsky senátor Lindsey Graham. Trump túto politickú požiadavku prezentoval v nedeľu 19. júla vo svojom príspevku na sociálnej sieti Truth Social.
Cieľom je tieňová flotila a nákupcovia energií
Pripravovaný návrh má aktuálne podporu už viac než 60 senátorov z Republikánskej aj Demokratickej strany. Legislatíva by po schválení zaviedla veľmi prísne opatrenia, ktoré by sa dotkli viacerých strategických oblastí:
- zavedenie sekundárnych ciel vo výške 100 percent na krajiny, ktoré od Moskvy kupujú ropu, zemný plyn a urán (ako sú napríklad Čína a India),
- priamy zásah proti takzvanej ruskej tieňovej flotile tankerov, ktoré sa cielene využívajú na obchádzanie západných sankcií pri vývoze ruskej ropy.
Pocta zosnulému senátorovi a prelom v rokovaniach
Šéf Bieleho domu na nutnosť rozšírenia tohto zákona upozornil na sociálnej sieti pomerne rázne.
Republikáni by mali do návrhu zákona o sankciách voči Rusku zahrnúť aj Irán. Presne to chcel urobiť Lindsey a malo sa to aj stať. Je to dôležité,
napísal americký prezident. Jeho výzva pritom prichádza v čase, keď USA a Irán aj počas nedele pokračovali vo vzájomných vojenských útokoch na Blízkom východe.
Podľa zistení spravodajského serveru Axios prezident síce zatiaľ návrh úplne a oficiálne nepodporil, no počas tohto týždňa naznačil, že je ochotný ho podpísať ako prejav úcty voči zosnulému Grahamovi. Ten zomrel minulú sobotu 11. júla vo veku 71 rokov a dlhodobo patril medzi Trumpových najužších spojencov v Senáte USA.
Návrh tohto zákona bol pôvodne predložený ešte v apríli 2025, no na dlhú dobu uviazol v Kongrese. Trump totiž chcel podľa vlastných slov dať najskôr šancu rokovaniam s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o možnom ukončení vojny na Ukrajine. Celý legislatívny proces nabral na dynamike až nedávno. Noviny The Hill pripomenuli, že sám Graham ešte pred svojou smrťou oznámil prelom a dosiahnutie kľúčovej dohody priamo s Bielym domom. Informácie o návrhoch amerického prezidenta sprostredkovala tlačová agentúra TASR.