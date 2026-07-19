Predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomio Okamura pred svojou cestou do Číny absolvoval rokovania s tajnými službami. V prípade požiadavky od rezortu diplomacie je pripravený v Pekingu rokovať o prepustení zadržaného českého občana. Jeho cesta však čelí ostrej kritike zo strany politických oponentov, ktorí upozorňujú na možnú legitimizáciu postupov čínskeho režimu.
Predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomio Okamura v nedeľu 19. júla informoval verejnosť, že pred svojou plánovanou cestou do Číny sa stretol s vedením tajných služieb. Pokiaľ ho o to ministerstvo zahraničných vecí oficiálne požiada, je plne pripravený vyjednávať s Pekingom o prepustení Čecha, ktorého počas tohto týždňa zatkli čínske bezpečnostné zložky.
Výmena informácií a ostrá kritika
Absolvoval som schôdzku s vedením tajných služieb, aby sme si vymenili informácie, nechcem to však viac rozoberať,
uviedol Okamura v politickej debate televízie CNN Prima News. Spolu so svojou delegáciou je okrem obchodných a turistických záležitostí pripravený aktívne riešiť aj podobné konzulárne veci.
Okamurovu cestu do Číny, ktorá sa začína práve v nedeľu 19. júla, ostro kritizoval jeho debatný súper a predseda Pirátov Zdeněk Hřib. Podľa neho tým predseda snemovne iba zbytočne legitimizuje kontroverzný postup ázijskej veľmoci.
Zadržaný podnikateľ a hrozba výmeny
České ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že Čína zadržala českého občana. Čínska strana uviedla, že muža vyšetrujú pre možné ohrozenie národnej bezpečnosti a zároveň vyzvala Prahu, aby prepustila Číňana, ktorý je v Českej republike aktuálne podozrivý zo špionáže. Podľa českého ministra zahraničných vecí Petra Macinku však prípad zadržaného Čecha v Číne nijako nesúvisí so zadržaným čínskym občanom v Česku. Rezort diplomacie podotkol, že zadržaný Čech bol v Číne výlučne súkromne a nemá absolútne žiadnu väzbu na české štátne inštitúcie.
To, že by sa Čína mohla pokúsiť zadržaného Čecha vymeniť za svojho občana obvineného z neoprávnenej činnosti pre cudziu moc, uviedli niektoré české médiá už v stredu 15. júla. O zadržanom mužovi sú zatiaľ známe nasledujúce informácie:
- ide o podnikateľa, ktorý úzko spolupracuje s majiteľom zbrojovky CSG Michalom Strnadom,
- konkrétne má ísť o spoluprácu s firmou Eldis,
- táto spoločnosť sa primárne zaoberá výrobou a vývojom radarových systémov.
Český rezort diplomacie nateraz rázne odmietol výzvy opozície, aby Okamura svoju diplomatickú cestu zrušil. Zatiaľ však predsedu snemovne ani oficiálne nepožiadal, aby sa priamo podieľal na snahách o prepustenie českého občana. Informácie o napätej diplomatickej situácii priniesla tlačová agentúra TASR na základe správy od českého spravodajského portálu Novinky.cz.