Rozsiahla pátracia akcia na vodnej nádrži Ľuboreč sa skončila tragicky. Telo 67-ročného muža, ktorý si išiel cez víkend zaplávať a viac sa nevynoril, našli policajní potápači na dne priehrady. Polícia v tejto súvislosti vydala dôrazné varovanie pre všetkých rekreantov, aby pri letnom kúpaní nepreceňovali svoje sily.
Telo 67-ročného muža, po ktorom intenzívne pátrali na vodnej nádrži Ľuboreč v Lučeneckom okrese, našli v nedeľu 19. júla popoludní bez známok života priamo na dne priehrady. Náročný zásah pod vodnou hladinou úspešne vykonali špecializovaní potápači z poriečneho oddelenia. O tragickom náleze informovala verejnosť Banskobystrická krajská polícia prostredníctvom sociálnej siete.
Priebeh záchrannej akcie
Pátracia akcia sa začala po tom, čo si starší muž išiel zaplávať, no na breh sa z neznámych príčin už nevrátil. Akcia trvala od soboty 18. júla a postupne sa do hľadania nezvestného zapojili viaceré zložky i verejnosť:
- hliadka obvodného oddelenia polície z Lučenca,
- príslušníci Hasičského a záchranného zboru,
- ochotní miestni rybári,
- špeciálni potápači z poriečneho oddelenia, ktorí sa k tímu pripojili v nedeľu.
Výzva na opatrnosť pri vode
V súvislosti s týmto mimoriadne smutným prípadom polícia opätovne pripomína všetkým občanom, aby pri letnej rekreácii dbali v prvom rade na svoju vlastnú bezpečnosť a zbytočne neriskovali svoje životy.
Nepreceňujte svoje plavecké schopnosti a do vody vstupujte vždy len vtedy, ak sa po zdravotnej stránke cítite úplne v poriadku,
apelujú strážcovia zákona na všetkých kúpajúcich sa s cieľom predísť ďalším podobným nešťastiam na vodných plochách.