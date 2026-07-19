Spájanie súkromných zdravotných poisťovní, správa Európskej komisie o právnom štáte, ale aj kritika šéfa kontrolného úradu dominovali nedeľnej politickej diskusii. Kým podpredseda parlamentu Tibor Gašpar si vie do budúcna predstaviť fungovanie jedinej štátnej poisťovne, opozičný poslanec Martin Dubéci varuje pred stratou konkurencie. Témou bola aj možná kandidatúra Judity Laššákovej na post županky.
Podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD) si vie predstaviť, že by na Slovensku v budúcnosti fungovala iba jedna štátna zdravotná poisťovňa. Uviedol to v nedeľu 19. júla v diskusnej relácii V politike v televízii TA3. Reagoval tak na avizované spájanie súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Union ZP.
Opozičný podpredseda parlamentu Martin Dubéci (PS) v tejto súvislosti vyjadril obavy. Upozornil, že zlúčením poisťovní sa výrazne zníži celková konkurencia na trhu, čo môže viesť k ich menšej efektivite. Gašpar zároveň podotkol, že proces zlučovania ešte zďaleka nie je dokončený a podlieha prísnym pravidlám schvaľovania.
Ak to prejde Európskou komisiou, ak Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako štátna inštitúcia nebudú mať voči tomu výhrady, tak to bude v súlade so zákonom,
skonštatoval Gašpar k podmienkam, ktoré musia súkromné spoločnosti pri fúzii splniť pred inštitúciami ako Európska komisia a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Správa o právnom štáte a boj proti korupcii
V diskusii politici riešili aj tohtoročnú správu Európskej komisie o stave právneho štátu na Slovensku. Podľa Gašpara tento dokument poukazuje najmä na to, že v období rokov 2020 až 2023 sa robili kroky priamo proti princípom právneho štátu. Konštatoval síce, že komisia sa snaží niektoré údaje pre tvorbu správy verifikovať, no vláda ju kritizuje za to, že to nerobí vždy a v každej časti dokumentu. Zástupca koalície zároveň ostro nesúhlasí s tvrdeniami, že by štát nič nerobil v kľúčových oblastiach, akými sú:
- boj proti korupcii na najvyšších miestach,
- ochrana novinárov a slobody slova,
- ochrana nezávislosti verejnoprávnych médií.
Podľa Dubéciho je naopak nevyhnutné hovoriť o tom, čo môže štát reálne urobiť pre zlepšenie stíhania korupcie. Aktuálne štatistiky podľa neho jasne ukazujú, že sa takáto trestná činnosť neodhaľuje. Opozičný politik predstavil aj vlastné riešenia, ako by chcel situáciu zlepšiť a dosiahnuť lepšie hodnotenie zo strany európskych inštitúcií.
Znamená to vrátiť výšku trestných sadzieb do pôvodného stavu. Čiže uplatniť status quo pred prijatím nového Trestného zákona. Minimálne a dokonca prísnejšie trestné sadzby na verejných činiteľov,
vysvetlil Dubéci svoj zámer vrátiť právny stav pred kontroverznú novelu Trestného zákona z roku 2024.
Kritika šéfa NKÚ a voľby v Prešove
Diskutujúci komentovali aj nedávne verejné vyjadrenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Ľubomíra Andrassyho. Kým Gašpar si myslí, že Andrassyho verejné vystúpenia sa v poslednej dobe podobajú na vystúpenia opozície, Dubéciho na celej situácii vyrušuje najmä skutočnosť, že tieto vyjadrenia vychádzajú z oficiálnej a dobre spracovanej správy samotného kontrolného úradu.
V závere relácie Gašpar ozrejmil aj situáciu pred nadchádzajúcimi regionálnymi voľbami. Otázka, či vládna strana Smer-SD postaví vlastného kandidáta na predsedu Prešovského samosprávneho kraja, je podľa neho stále otvorená. Zároveň však nevylúčil zaujímavé meno pre túto funkciu. Pripustil, že ich oficiálnou kandidátkou by sa mohla stať súčasná europoslankyňa Judita Laššáková. Informácie z televíznej diskusie spracovala a sprostredkovala tlačová agentúra TASR.